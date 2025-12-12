花蓮台9線2長者無照上路撞樹、撞車 送醫急救不治

台9線壽豐鄉志學村69歲張姓老翁開車自撞路邊行道樹，車頭嚴重凹陷，老翁送醫後急救無效過世。（警方提供）

花蓮今（12）日發生2起意外死亡事故，兩人都是長者但沒有駕照，先是上午9點51分，台9線壽豐鄉志學路段，69歲張姓阿公開車撞路樹，造成車頭嚴重凹陷；10點多，台9線新城鄉段又發生80歲劉姓阿嬤騎機車撞到停放路邊的大型曳引車，2名長者當場失去呼吸心跳，送醫急救後都宣告不治。

警方調查，69歲張姓阿公今天早上駕駛灰色小型車沿台9線北上行駛，在台9線206公里處壽豐鄉志學路段撞擊路邊50歲樹齡的粗壯老樟樹，因撞擊力道過大導致車頭凹陷，張男當場失去生命跡象，花蓮縣消防局獲報趕到發現已經沒有呼吸心跳，緊急實施CPR並送往花蓮慈濟醫院急救，但仍急救無效，接近中午宣告死亡。

由於事故地點非路口、無監視設備，加上事故車輛上的行車紀錄器沒有正常運作留下影像，警方表示，目前正調閱他車的行車紀錄影像以釐清事故原因。

上午10點多，80歲劉姓阿嬤騎機車沿台9線新城鄉北上行駛，在台9線179.5公里處不明原因撞上暫停在路邊運送油料的曳引車車尾，阿嬤重傷當下沒有呼吸心跳，也被送往慈濟醫院急救，今天下午宣告急救無效死亡。警方調查，劉姓阿嬤為無照駕駛，酒測值0，至於曳引車駕駛停在路邊，也沒有驗出酒精反應，事故原因待釐清。

花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

