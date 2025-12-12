為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮台9線2長者無照上路撞樹、撞車 送醫急救不治

    2025/12/12 16:26 記者花孟璟／花蓮報導
    台9線壽豐鄉志學村69歲張姓老翁開車自撞路邊行道樹，車頭嚴重凹陷，老翁送醫後急救無效過世。（警方提供）

    台9線壽豐鄉志學村69歲張姓老翁開車自撞路邊行道樹，車頭嚴重凹陷，老翁送醫後急救無效過世。（警方提供）

    花蓮今（12）日發生2起意外死亡事故，兩人都是長者但沒有駕照，先是上午9點51分，台9線壽豐鄉志學路段，69歲張姓阿公開車撞路樹，造成車頭嚴重凹陷；10點多，台9線新城鄉段又發生80歲劉姓阿嬤騎機車撞到停放路邊的大型曳引車，2名長者當場失去呼吸心跳，送醫急救後都宣告不治。

    警方調查，69歲張姓阿公今天早上駕駛灰色小型車沿台9線北上行駛，在台9線206公里處壽豐鄉志學路段撞擊路邊50歲樹齡的粗壯老樟樹，因撞擊力道過大導致車頭凹陷，張男當場失去生命跡象，花蓮縣消防局獲報趕到發現已經沒有呼吸心跳，緊急實施CPR並送往花蓮慈濟醫院急救，但仍急救無效，接近中午宣告死亡。

    由於事故地點非路口、無監視設備，加上事故車輛上的行車紀錄器沒有正常運作留下影像，警方表示，目前正調閱他車的行車紀錄影像以釐清事故原因。

    上午10點多，80歲劉姓阿嬤騎機車沿台9線新城鄉北上行駛，在台9線179.5公里處不明原因撞上暫停在路邊運送油料的曳引車車尾，阿嬤重傷當下沒有呼吸心跳，也被送往慈濟醫院急救，今天下午宣告急救無效死亡。警方調查，劉姓阿嬤為無照駕駛，酒測值0，至於曳引車駕駛停在路邊，也沒有驗出酒精反應，事故原因待釐清。

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    花蓮80歲劉姓阿嬤無照騎機車，上午撞到停在路邊的油罐車，當場失去生命跡象，送醫急救無效不幸過世。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播