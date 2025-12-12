為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    風災重創巴西！聖保羅連日大規模斷電、停水 近400航班取消

    2025/12/12 16:06 即時新聞／綜合報導
    巴西最大城市聖保羅上週遭強風襲擊後，電網設施遭大量倒塌樹木壓毀。（法新社）

    巴西最大城市聖保羅上週遭強風襲擊後，電網設施遭大量倒塌樹木壓毀。（法新社）

    巴西最大城市聖保羅上週遭強風襲擊後，電網設施遭大量倒塌樹木壓毀，截至週四，仍有超過140萬居民飽受停電之苦，不僅市區交通大亂，連近400架次的航班都被迫取消，嚴重衝擊城市運作。聖保羅市政府強調目前雖無傳出傷亡，但由於電力損害範圍廣大且修復進度緩慢，引發民怨。

    《CNN》報導，這股由溫帶氣旋帶來的強風自週三晚間開始襲擊聖保羅，陣風一度達到時速約100公里。市府災情統計，共有231棵樹木遭強風吹倒，許多樹木直接壓垮了電網線路，造成嚴重大規模停電。

    這場危機的影響層面迅速擴大，水務公司Sabesp發出聲明，表示由於抽水泵無法正常運作，停電已嚴重影響當地的供水服務。此外，航空運輸也遭重創，航空當局通報整體取消航班數接近400架次，主要集中在孔戈尼亞斯機場（Congonhas airport），市外的瓜魯柳斯國際機場（Guarulhos International Airport）也受到波及。

    負責聖保羅都會區供電的義大利電力巨頭Enel公司面臨來自官方和民眾的巨大壓力。市長努內斯（Ricardo Nunes）週三晚間便向記者公開表示：「每次出事，市民都要承受停電的後果」，他直言公司行事「不負責任」。

    週四更有居民拍到多輛掛有Enel標誌的搶修車輛，竟然停在市中心的停車場內閒置，引發民眾強烈質疑公司並未積極投入搶修工作，使得民怨持續升溫。

    面對公眾質疑與危機，市府與議員已公開要求Enel公司加強透明度，並加速派遣人手，優先處理倒塌樹木與線路受損的搶修工作，以儘快恢復數百萬居民的正常生活。

