    國際

    泰王批准總理阿努廷申請解散國會 明年大選日程將提前

    2025/12/12 15:30 中央社
    泰國總理阿努廷。（彭博資料照）

    泰國總理阿努廷。（彭博資料照）

    泰國總理阿努廷昨深夜提交解散國會的申請，泰國國王瓦吉拉隆功已簽署諭令，批准解散國會，為泰國提前舉行大選鋪路。依泰國憲法，國會眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選。原內閣將以看守政府形式執政。

    泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨深夜向王室遞交請求，希望解散眾議院，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已簽署諭令，批准解散國會眾議院。

    阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨晚在臉書寫道，「我正將權力歸還於民」。他前天曾告訴記者，解散國會不影響泰柬邊境的軍事行動。

    泰國民族報（The Nation）報導，泰國王室今天發布公告指出，阿努廷表示，政府9月由多個政黨組成的少數派聯盟掌權，但目前在眾議院中不具多數席位。

    「此時泰國正面臨許多挑戰，包括經濟不確定性、社會緊張局勢、國內政治衝突、不斷變化的國際關係和地緣政治風險及泰柬邊境的動盪局勢。」

    公告指出，政府已「竭盡所能」應對緊急危機，但有效的治理需要穩定的政府，一個面臨巨大政治壓力的少數派政府無法保證穩定。

    公告表示，解散國會並舉行新大選是最適當的解決方式，能讓權力迅速歸於人民。

    解散國會將為明年初將舉行的大選鋪路。阿努廷9月甫上任時曾承諾，明年1月底前會解散國會，並於3月或4月初舉行大選。

    根據泰國憲法，國會眾議院解散後，須在45至60天內舉行大選，阿努廷提前解散國會，代表大選日期可能提前到2月。

    此前，泰國國會10日至11日開會審議憲法修正草案並進行表決，表決結果草案最終未能通過。泰媒報導，最大反對黨人民黨（People's Party）決定對政府提出不信任動議，阿努廷隨即提交解散國會的申請。

