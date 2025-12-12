為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南韓大學入學考試英語科太難 負責人宣布辭職

    2025/12/12 15:14 編譯孫宇青／綜合報導
    南韓「修能」大考的英語科題目挨批難度太高，導致負責人辭職負責。（法新社）

    南韓一年一度的「大學修學能力測驗」（Suneung，下稱修能），是當地高中生進入頂尖大學、爭取更高社會地位的敲門磚，廣受南韓社會重視。然而，今年的英語科試題挨批難度太高，負責的機構「南韓教育課程評價院」（KICE）院長吳承杰（Oh Seung-keol，音譯）宣布辭職。

    《法新社》12日報導，「修能」測驗是南韓高中生進入頂尖大學的必要條件，被廣泛認為是提高社會階級、確保經濟保障，甚至美滿婚姻的途徑。然而，今年的測驗閱卷結束後，僅有3.11％的考生在英語考試中獲得頭等成績（90分以上），是自2018年實施英語絕對評分制度以來的最低紀錄。

    據了解，考生必須在70分鐘的時間內回答多達45道題目，其中一道備受詬病的題目要求考生對德國政治哲學家康德（Immanuel Kant）和霍布斯（Thomas Hobbes）進行評價，並分析他們對法治（rule of law）的看法。還有另一題要求考生思考時間和時鐘的本質，並有一題探討存在的概念如何應用於電子遊戲中的角色。

    在南韓，修能測驗備受重視，甚至為了避免任何潛在的噪音干擾，英語聽力考試期間全國航班都會停飛35分鐘。因此，此次英語科考試的題目過難，也引發強烈反彈。

    作為回應，南韓教育課程評價院院長吳承杰宣布辭職，並在聲明中表示，吳院長「對考試的英語部分感到責任重大，因為該部分未能遵循絕對評價的原則」。他也為「給考生及其家長帶來的擔憂，以及給修能測驗流程造成的混亂」致歉。

    該機構還單獨發表一份道歉聲明，稱「認真對待有關考試難度不達標，以及未能達到減輕學生學業負擔目標的批評」。

    報導指出，南韓競爭激烈的教育體系為學生帶來巨大的壓力，而青少年憂鬱症和自殺率位居世界前列，部分原因也歸咎於此。本月，南韓國會通過一項修正案，禁止私立英語教育機構對學前兒童進行入學考試。

