82歲日退休教授半世紀心血在日無人接收 千箱昆蟲標本在台找到家

82歲的八田耕吉教授。（圖擷自矢板明夫臉書粉專）

資深媒體人矢板明夫分享，看到一則日媒報導提及，原名古屋女子大學現年82歲的八田耕吉教授，自學生時代開始製作迄今達數千箱的昆蟲標本，由於日本國內無機構願意完整接收這些標本，最終想起與台灣中興大學多年合作，經過洽談後中興大學表示願意接收並提供標本室空間，他坦言「這件事反映了台日之間在學術上的合作，也說明台灣在自然史研究方面認真的態度」。

矢板明夫昨於社群平台發文提及，前幾天看到日本《朝日新聞》的報導「珍貴昆蟲標本捐贈台灣大學 前大學教授表示『盼能運用於教育與研究』」，有一些感慨。八田耕吉教授製作昆蟲標本超過半個世紀。他從學生時代起走遍日本、西南諸島、台灣和馬來西亞，採集金龜子、蝴蝶、蜻蜓等昆蟲，累積的標本多達數百箱。

但是，在日本國內沒有機構願意完整接收八田教授的標本。大學與博物館都以「空間有限，預算不足」婉拒。研究室也只能表示無法處理。他擔心未來這些標本會因整理遺物而被丟棄，因此決定尋找其他可能的接收者。他想到了與台灣中興大學多年的合作。

中興大學本來就保存了不少日本昆蟲學者的資料，當即表示願意接受他的收藏。八田教授目前已寄出約500箱標本，預計明年第三次捐贈完成後，將達到1000箱。中興大學也提供標本室空間，他本人每年到台灣約一個半月協助分類。

台灣方面另外為他舉辦展示活動，包括「八田耕吉教授捐贈昆蟲特展」與巡迴展，他本人也受邀來演講。因為這層合作的關係，其他朋友也託他代送標本，累計約達2000箱。

矢板明夫說，這篇報導裡印象最深的，是教授並不是臨時決定把標本送來台灣，而是多年來持續和台灣學界往來，只是過去新聞較少提到這些背景。他現在每年都來台灣協助整理，與其說這是捐贈，不如說是把長年研究的成果轉移到另一個能持續發光發熱的地方。

教授提到標本無法留在日本不免有些遺憾，但比起未來散失，他更重視收藏能被集中、被使用。八田教授說，能讓這些標本繼續被用於教育與研究，是最好的結果。

矢板明夫說，看到這則新聞，非常感謝中興大學願意接收並整理這批收藏，替八田教授多年累積的成果找到下一個去處。這件事反映了台日之間在學術上的合作，也說明台灣在自然史研究方面認真的態度。希望這些標本能讓更多台灣學生受益，也讓台日之間的學術、教育交流能夠更加緊密。

