為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國獨立250週年紀念幣設計曝光 有自由女神像和獨立戰爭

    2025/12/12 10:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案，圖為10美分硬幣設計圖。（擷自X@Ih8cobras）

    美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案，圖為10美分硬幣設計圖。（擷自X@Ih8cobras）

    美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案，這些設計描繪了建國文獻和獨立戰爭的場景。

    根據《美聯社》報導，美國明年將舉辦一系列名為「美國250週年」的慶祝活動，以紀念《獨立宣言》的簽署。所有美國硬幣都標有鑄造年份，但明年發行的硬幣還將額外標明1776年。

    新設計僅會出現在2026年鑄造的硬幣上，現有圖案將於隔年重新啟用。鎳幣（nickel）、10美分硬幣（約台幣3.12元）和5種不同版本的25美分硬幣（約台幣7.7元）將流通發行，而1美分硬幣（約台幣0.31元）和50美分硬幣（約台幣15.6元）將作為收藏品出售。

    美國計劃發行5種25美分硬幣，分別描繪《五月花號公約》、美國獨立戰爭、《獨立宣言》、美國憲法和葛底斯堡演說。

    10美分硬幣將展現自由女神像和1隻雄鷹，代表美國爭取獨立的鬥爭。

    紀念版鎳幣與2006年最近一次重新設計的鎳幣基本上相同，但正面人像側面印有2個年份，分別是1776年和2026年。

    50美分硬幣1面是自由女神像的頭像，另1面則是她將火炬傳遞給一個看似孩子的手。1美分硬幣基本上與今年早些時候停止流通的硬幣相同。

    1美元硬幣（約台幣31.2元）的設計方案尚未公布，但美國財政部長畢奇（Brandon Beach）10月證實，1款以美國總統川普為主題的硬幣正在設計中。對此有專家指出，法律規定總統通常要去世2年後才能出現在硬幣上。

    美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案。圖為美國財政部長畢奇。（美聯社）

    美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案。圖為美國財政部長畢奇。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播