美國獨立250週年紀念幣設計曝光 有自由女神像和獨立戰爭

美國鑄幣局近日公布明年為紀念美國獨立250週年而發行的紀念幣設計方案，這些設計描繪了建國文獻和獨立戰爭的場景。

根據《美聯社》報導，美國明年將舉辦一系列名為「美國250週年」的慶祝活動，以紀念《獨立宣言》的簽署。所有美國硬幣都標有鑄造年份，但明年發行的硬幣還將額外標明1776年。

新設計僅會出現在2026年鑄造的硬幣上，現有圖案將於隔年重新啟用。鎳幣（nickel）、10美分硬幣（約台幣3.12元）和5種不同版本的25美分硬幣（約台幣7.7元）將流通發行，而1美分硬幣（約台幣0.31元）和50美分硬幣（約台幣15.6元）將作為收藏品出售。

美國計劃發行5種25美分硬幣，分別描繪《五月花號公約》、美國獨立戰爭、《獨立宣言》、美國憲法和葛底斯堡演說。

10美分硬幣將展現自由女神像和1隻雄鷹，代表美國爭取獨立的鬥爭。

紀念版鎳幣與2006年最近一次重新設計的鎳幣基本上相同，但正面人像側面印有2個年份，分別是1776年和2026年。

50美分硬幣1面是自由女神像的頭像，另1面則是她將火炬傳遞給一個看似孩子的手。1美分硬幣基本上與今年早些時候停止流通的硬幣相同。

1美元硬幣（約台幣31.2元）的設計方案尚未公布，但美國財政部長畢奇（Brandon Beach）10月證實，1款以美國總統川普為主題的硬幣正在設計中。對此有專家指出，法律規定總統通常要去世2年後才能出現在硬幣上。

