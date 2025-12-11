為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    突破險阻逃離委內瑞拉 馬查多承諾返國終結獨裁

    2025/12/11 22:18 編譯林家宇／綜合報導
    諾貝爾和平獎得主馬查多秘密逃離委內瑞拉，現身挪威奧斯陸頒獎典禮。（路透）

    諾貝爾和平獎得主馬查多秘密逃離委內瑞拉，現身挪威奧斯陸頒獎典禮。（路透）

    2025諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）10日歷經萬般艱難，從委國出逃現身挪威首都奧斯陸。雖未能來得及親自領獎，仍令外界、支持者感到驚喜和訝異。即便逃離行動困難重重，她仍承諾會帶著和平獎回到委國，終結獨裁政權。

    儘管加拉加斯當局指控馬查多涉及「參與陰謀行動、煽動仇恨與恐怖主義」，並警告離境將被視為逃亡份子，面臨逮捕和起訴命運，馬查多仍承諾返回委內瑞拉，「我是代表委內瑞拉人民到此領獎，我也會在正確的時刻把獎項帶回國家」，並誓言「盡快終結獨裁者統治，讓委內瑞拉獲得自由」。

    整起行動從計畫到執行保密到家，就連諾貝爾研究所也不清楚馬查多去向。諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）表示，馬查多經歷了一趟「處境極為險峻的旅程」。

    代表母親領獎的安娜（Ana Corina Sosa Machado）表示，馬查多盼望生活在一個自由的委內瑞拉，絕不會放棄自己的志業，且很快就會回到委國。頒獎數小時後，馬查多在下榻的格蘭德酒店陽台現身，向群眾揮手致意，這是她11個月以來首度公開露面，也是與家人分別2年後再度團聚。

    相關新聞請見︰

