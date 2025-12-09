美澳加強合作應對中國挑戰 聚焦印太地區安全與推進AUKUS協議

美國國務卿魯比歐、國防部長赫格塞斯和澳洲外交部長黃英賢、國防部長馬勒斯齊聚美國國務院。（彭博）

美國國務卿魯比歐和國防部長赫格塞斯8日在美國國務院與澳洲官員舉行年度會談，重點討論印太地區安全以及如何應對中國在該地區日益增強的影響力。

根據《美聯社》報導，魯比歐、赫格塞斯、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）齊聚美國國務院。他們正式展開會談前向記者發表的簡短演說都未提及中國​，但中國在太平洋地區及其他地區構成的挑戰一直是美澳關係的核心議題。

魯比歐在會談中讚揚美澳在關鍵礦產、國防生產和部隊部署方面的合作。他表示美澳擁有牢固夥伴關係，是1個強大聯盟，美國希望聯盟在合作基礎上繼續發展壯大。

魯比歐強調，美澳必需擁有可靠、多元化的關鍵礦產供應和供應鏈，而不是過度集中投資於單一地區，以免被他人利用來對付美澳或其世界夥伴。

黃英賢指出，聯盟的宗旨始終是確保能為美澳的安全與繁榮帶來切實利益，而「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）安全協議正是其中的核心，對美國、澳洲和英國都有利。

赫格塞斯同意黃英賢的觀點，並表示「在全力推進AUKUS之際，我們讚賞澳洲即將追加10億美元（約台幣312億元）的援助，以幫助擴大美國的潛艇生產能力。我們正在加強AUKUS項目，使其能夠為美國、澳洲和英國服務。」

馬勒斯也稱「我們生活在一個競爭更加激烈的世界，與盟友加倍合作至關重要。顯然美國對澳洲而言是至關重要的。」

另外在四方會談結束後，魯比歐和黃英賢進行了單獨會談。美國國務院指出，魯比歐和黃英賢在單獨會晤中討論了他們對自由開放的印太地區的共同承諾，強調在打擊網路詐騙行動和支持太平洋地區進一步戰略基礎設施的合作。

