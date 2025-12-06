中國男在日行竊逾百人被逮 聲稱「日本是扒手天堂」

涉嫌在日本犯下超過100件偷竊案的中國籍男子稱，因為日本人習慣帶現金，對扒手來說簡直是天堂。（圖擷取自@newsdayo_2017社群平台「X」）

1位中國籍男子因涉嫌盜竊約100人（包括遊客）的錢包而被移送法辦。從監視器畫面顯示，這位身穿白色T恤的男子將手伸進前面男子的包包裡。被逮時男子甚至大言不慚說：「日本人安全意識薄弱，簡直是扒手天堂」。

綜合日媒報導，41歲的中國籍無業田姓男子，因涉嫌於今年7至9月在奈良市和世博會場館盜竊3名遊客的錢包而被捕並被起訴。5日他又因涉嫌竊取其他98人的錢包和其他物品（價值約548萬日元，約112萬新台幣）被逮捕。

據警方稱，田姓男子從青少年時期就加入了中國扒手團夥，並熟練掌握了瞬間偷走錢包的技巧。審訊過程他承認指控，並供稱「在日本，很多人都攜帶現金，安全意識薄弱，所以很容易被扒竊」。

此外，警方還在田姓男子的手機中發現了多張信用卡的照片（涉及33人），據悉他每發送1張照片到海外就能獲得2000日元（約409元新台幣）的酬勞。

