烏克蘭指控俄軍轟炸車諾比核電廠 IAEA：保護結構功能受損待全面修復

車諾比核電廠。（路透資料照）

烏俄戰爭未歇，位於烏國境內車諾比核電廠傳出安全疑慮。聯合國組織「國際原子能總署」（IAEA）5日指出，原本用來封存1986年核災殘留放射性物質的防護罩受到無人機攻擊後，已無法再完全發揮關鍵的安全防護功能。烏克蘭控訴這起攻擊是俄羅斯所為，莫斯科則否認。

據《路透》報導，國際原子能總署上週對這座2019年完工的鋼製防護結構進行檢查，發現今年2月無人機撞擊造成外層受損，3年來的戰爭環境也加劇結構劣化。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）發布聲明表示，此次檢查「確認保護結構已喪失主要安全功能，包括封存能力，並發現其承重結構與監測系統並未受到永久性破壞」。

葛羅西補充，維修工作已展開，「但全面修復仍至關重要，以防止進一步劣化並確保長期核安全」。他也提到，此次檢查是IAEA在烏俄戰爭爆發近4年後，針對烏克蘭多座受損電力設施進行的全國性評估行動之一。

聯合國2月14日報導，烏克蘭稱當局表示，有1架搭載高爆彈頭的無人機擊中車諾比核電廠，引發火災並損毀4號反應爐周圍的防護外殼。4號反應爐正是1986年核災爆炸的反應爐。烏軍指控該無人機屬於莫斯科，但俄方否認攻擊核電廠。儘管外層受損，當時核電廠周邊輻射數值仍維持正常，未接獲任何輻射外洩通報。

據悉，1986年車諾比核災造成輻射飄散全歐洲，蘇聯當局曾動員大批人力、設備處理事故。該電廠最後一座運轉中的反應爐則在2000年正式關閉。俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭時，曾占領車諾比電廠及周邊區域超過1個月，企圖向基輔推進。

