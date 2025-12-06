研究：沙丁魚數量銳減、過度捕撈 導致6萬隻非洲企鵝餓死

非洲企鵝已在2024年被列為極度瀕危物種。（路透）

非洲頂尖《鴕鳥：非洲鳥類學期刊》一項最新研究指出，在2004年至2012年間，氣候危機和過度捕撈導致南非兩處企鵝繁殖地95％、約6萬多隻的非洲企鵝死亡，使得這種企鵝在去年被列為極度瀕危物種，僅存不到1萬對繁殖組合。

英國《衛報》5日報導，英國艾克斯特大學生態與保育中心的舍萊（Richard Sherley）博士指出，研究人員在南非達森島和羅本島的非洲企鵝繁殖地記錄到的企鵝數量損失並非個案，其他地方也出現類似的衰退，非洲企鵝的整體數量在過去30年間下降近80％。

舍萊解釋，非洲企鵝每年都會換羽，以保護羽毛的保暖性和防水性。然而，在大約21天的換羽期內，牠們必須待在陸地上。為了度過這段飢餓期，牠們需要提前儲存脂肪，「如果在換羽前或換羽後難以立即找到食物，牠們體內的儲備就不足以熬過這段飢餓期」。他補充道：「我們沒有發現大量的企鵝屍體，我們認為牠們很可能死在海裡。」

研究發現，自2004年以來，除了其中3年外，南非西部沿海沙丁魚的數量每年都下降到最大數量的25％，而這些魚類是非洲企鵝的主要食物來源。非洲西海岸海域溫度和鹽度的變化導致魚類產卵成功率下降，與此同時，該地區的捕撈強度仍居高不下。

據報導，更永續的漁業管理可以提高企鵝的生存機率，環保人士正在採取實際行動，例如建造人工巢穴為幼年企鵝提供庇護、控制掠食者及人工飼養需要救援的成年企鵝。在南非6個最大的企鵝繁殖地附近，商業圍網捕魚已被禁止。」。

南非尼爾森曼德拉大學海洋生物學教授皮切格魯（Lorien Pichegru）並未參與這項研究，但她表示，研究結果「極其令人擔憂」，凸顯南非小型魚類種群數十年來管理不善的問題。她還警告：「這項研究的結果僅基於企鵝在2011年的生存情況，但隨著時間推移，情況並未得到改善。」

皮切格魯表示，解決小型魚類資源極度匱乏的問題需要緊急行動，「這不僅關乎非洲企鵝，也關乎其他依賴這些魚類資源的特有物種」。

