    首頁 > 國際

    宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先　華府密切關注

    2025/12/06 04:00 中央社

    獲得美國總統川普支持的宏都拉斯保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），今天在總統選舉中仍以些微差距領先，選票統計進入第六天，這場激烈選戰吸引華府高度關注。

    路透報導，根據選舉當局統計，截至目前已完成86.54%選票計算，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉以40.21%得票率領先，僅比自由黨（Liberal Party）中間派對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）多出約2萬450票，納斯拉亞得票率為39.48%。執政黨自由重建黨（LIBRE Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）明顯落後，排名第三。

    官員表示，約有14%的選票出現不一致之處，將進一步審查。

    美國副國務卿藍道（Christopher Landau）昨晚在社群媒體X發文指出：「這次宏都拉斯大選正考驗著民主。宏都拉斯人民應被尊重意願、傾聽聲音。世界的目光，包括我們在內，都關注著宏都拉斯。」

    川普多次介入這次選舉，公開支持阿斯夫拉，並在未提出證據下指控存在選舉舞弊情形。

    宏都拉斯過往爭議性大選，如2017年時曾引發大規模街頭抗議及暴力，不過首都德古西加巴（Tegucigalpa）今天氣氛仍保持平靜，民眾靜待最後結果出爐。（編譯：徐睿承）1141206

