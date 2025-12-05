為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    澳洲禁16歲以下使用社群媒體 TikTok表態：會遵守新法

    2025/12/05 20:38 中央社
    TikTok說，會遵守澳洲禁止16歲以下兒少使用社群媒體新法。（彭博）

    澳洲的全球首創禁止16歲以下兒少使用社群媒體新法將於10日生效，社群媒體巨擘TikTok今天表示，他們當天將依法開始實施這項規定。

    法新社報導，澳洲新法讓Instagram、YouTube和TikTok等全球最受歡迎社群媒體平台與網站受到更嚴格管制，相關企業若未採取「合理措施」來遵守法律，將面臨4950萬澳元（約新台幣10億2700萬元）罰款。

    TikTok今天表示，法令生效當天，平台將封鎖未滿16歲的澳洲使用者，意味他們將無法繼續使用既有帳號或建立新帳號。其中原有用戶將收到相關通知，之前發布的內容也將不再對其他用戶公開。

    當天帳號遭到封鎖的用戶，可在確認年齡後下載個人內容，並選擇刪除帳號或要求在年滿16歲時收到恢復帳戶提醒。

    若認為封鎖有誤，也可向TikTok提出申訴，利用上傳臉部影像、信用卡授權或正式身分證件證明自己的年齡。

    TikTok並呼籲家長與孩子「進行溝通」，確保他們填寫真實年齡。（編譯：張正芊）1141205

