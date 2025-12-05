為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「繼承者們」接手財富寫新高 未來15年迎184兆財產繼承潮

    2025/12/05 19:49 編譯管淑平／綜合報導
    美元示意圖。（路透檔案照）

    瑞士銀行（UBS）4日發表的研究報告指出，近12個月全球91人透過繼承躍升億萬富豪，繼承的財產規模創下新高；同時，預估未來15年將有一波龐大的億萬富豪「財富繼承潮」，約5.9兆美元（約184.6兆台幣）財富傳給下一代。

    《法新社》、《路透》4日報導，瑞銀這份「2025年億萬富豪雄心」報告指出，到4月為止的12個月，全球這91名繼承者們繼承的財富，共高達2978億美元（約9.3兆台幣），儘管人數較2024年減少，但是繼承的財富金額卻比前一年大增36%，是瑞銀2015年起推出這項研究以來單年最高紀錄。

    報告指出，億萬富豪的年齡結構趨勢顯示，「未來財富繼承者人數只會持續增加」。瑞銀財富管理亞太區負責人卡瓦利（Benjamin Cavalli）說，「這些繼承人們是多年財富轉移正在加劇的明證」。

    這12個月期間最大批的財富繼承者出現在西歐，48人共繼承1495億美元；北美有18人共繼承865億美元資產，東南亞11人共繼承247億美元。不過，報告預估，未來15年最大規模的財富傳承將是在美國，估計到2040年前，全球億萬富豪透過直接轉移或由在世配偶間接傳下一代的財富，將達至少5.9兆美元，其中有一半發生在美國。

    歐洲在未來15年也預估將有約1.3兆美元財富傳給下一代，主要集中在法國、德國和瑞士。印度億萬富豪在這15年內傳給子女的財產預估約3820億美元，中國則「僅」約為3160億美元，此差距主因為中國億萬富豪較年輕。

    這份報告是根據全球70歲以上億萬富豪人數為基礎，並參考瑞士約85歲的平均預期壽命估算。報告表示，這份估算尚未計入富豪們資產未來可能的增值空間，因此還算是保守的估計。

    相對於龐大遺產繼承潮，這份報告也指出，這12個月有196名白手起家創業者晉升億萬富豪，其中87人來自美國，大多在軟體、基因科技、能源和基礎建設產業。

    圖
    圖
