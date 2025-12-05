宏福苑惡火》香港2建商工地全面禁菸 違者罰款、永不錄用

社群媒體流傳1段拍攝日期不詳的影片，顯示日前發生大火的宏福苑社區外牆翻修工人，在竹製鷹架與綠色防護網旁吸菸。（路透）

死傷慘重的香港「宏福苑」社區大火過後逾1週，香港當地多家主要地產開發商已考慮全面禁止建築工人在工地吸菸，其中至少已有2家公司要求所有承包商執行禁菸令，違者重罰、開除，甚至永不錄用。

香港地產建設商會（REDA）5日告訴香港《南華早報》，該商會正向其會員包括信和置業、太古地產、新鴻基地產，以及新世界發展等香港主要地產開發商，搜集對禁菸令的看法。

消息人士透露，REDA會員恒基兆業地產已要求其建築工地的所有承包商禁菸，任何工人在工地吸菸會被要求離開；至於禁菸令的執行方式，包括違規工人是否受罰或被解僱，則由承包商決定。

4日貼上網、1段被瘋傳的影片顯示，香港深水埗某建築工地的工人被告知，一旦被抓到偷吸菸，就會被記名字送交總公司，列入日後不錄用的黑名單。

影片中1名疑似主管的男子還說，就算沒當場抓到吸菸，但只要在附近發現菸頭，負責監督的承包商就會被罰款港幣6000元（約台幣2.4萬元）。影片顯示現場數十名工人認真聆聽，還有人點頭回應。

消息人士證實，該影片拍攝地點，是恒基兆業地產在深水埗巴域街的建案Belgravia Place。根據張貼在該工地的告示，工人被逮到吸菸，將罰款港幣5000元與永不錄用。

另一個REDA會員、長江實業集團則表示，已禁止旗下所有建築工地的工人吸菸，但會提供特定吸菸區；任何違反禁菸令者將被解僱。1名發言人表示，該公司近日已強化罰則，違反禁菸令的工人將上報香港建造業議會，香港建築業界永不錄用。

目前還不清楚宏福苑大火起因，但盛傳可能與從事該社區外牆維修工程的工人在工地吸菸有關。

