歐洲憂心忡忡！德媒爆：馬克宏警告澤倫斯基 美恐在領土問題背棄烏克蘭

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）引述外洩的通話紀錄披露，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾警告烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），美國有可能在領土問題上背棄烏克蘭，也不會提供明確的安全保障。

英國「衛報」4日報導，明鏡週刊取得1日通話的英文摘要，其中包括來自歐洲各國領袖的直接引述，他們對美國在推動烏俄和平談判中的作法，表達根本性的疑慮。

摘要顯示，馬克宏形容，當前緊張的談判階段對澤倫斯基而言，潛藏著「極大危險」。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也說，澤倫斯基必須「非常小心」，「他們在跟你、也跟我們玩手段」。

明鏡週刊認為，梅爾茨指的是美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫希納（Jared Kushner），前往莫斯科與俄國總統普廷（Vladimir Putin）會談的斡旋任務。

其他領袖也憂心忡忡。與川普以打高爾夫建立私交的芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）警告，「我們絕不能讓烏克蘭與澤倫斯基單獨面對這些人」。

就連向來在公開場合逢迎川普的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也表示，他同意史塔布的看法，「我們必須保護澤倫斯基」。

明鏡週刊訪問「數名」參與這次通話的人士，他們證實通話確實存在。其中2人表示，相關言論「被準確再現」。

澤倫斯基的發言人拒絕評論，梅爾茨辦公室亦然，愛麗榭宮則對馬克宏的引述提出異議。呂特辦公室也拒絕評論。

美國與烏克蘭的談判代表，已先後在日內瓦及佛羅里達州舉行會談。接著，魏科夫與庫希納2日前往莫斯科，在克里姆林宮與普廷進行5小時會談。4日，魏科夫在邁阿密會見烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）。

