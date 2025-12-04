中國嗨喊「高市早苗縮了」 王定宇揭真相：中共假裝不識字

高市早苗上月在國會的發言引發中國不滿，近日高市早苗引述《日中聯合聲明》，表示日本對台海立場是「理解與尊重，不會有任何改變」，卻遭中共官媒與部分紅統媒體大肆渲染為「高市早苗縮了」。（彭博）

日本首相高市早苗上任後對中國立場強硬，日前她更重申已故首相安倍晉三的「台灣有事說」，明確表示台海若爆發衝突，將構成對日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。不料，她近日引述1972年《日中聯合聲明》，表示日本對台海立場是「理解與尊重，不會有任何改變」，卻遭中共官媒與部分紅統媒體大肆渲染為「高市早苗縮了」。對此，民進黨立委王定宇今（4）日親自出面打臉，資深媒體人矢板明夫也以專業角度揭露中共宣傳的破綻。

民進黨立委王定宇還原高市早苗的說法，直言「真相是中國想縮了」。王定宇分析，高市首相的說法是各國長期一貫的外交辭令，意即「中國你說你的，我聽到了」，但完全沒有主張台灣是中國領土的一部份。他更質疑，中共官媒、藍紅媒、藍營側翼集團不約而同地「假裝不識字」，集體進行大外宣，恰恰反映出北京當局的心虛。

而長期關注兩岸局勢與日本政治的資深媒體人矢板明夫，近日也專業分析力挺：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。」他指出，高市早苗使用的正是日本外交界最常用的「魔法咒語」——「理解並尊重」。

矢板明夫進一步解讀，這個「咒語」翻譯成白話文就是：「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」他強調，高市早苗此番話並不是對北京的退讓，而只是一種外交禮貌。她既沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前強硬的「台灣有事論」。矢板明夫總結，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，日本在台海問題上的立場，從頭到尾都沒有改變。

民進黨立委王定宇。（王定宇辦公室提供）

