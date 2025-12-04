為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加強打擊西方通訊平台 俄羅斯封鎖蘋果FaceTime功能

    2025/12/04 19:18 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯宣布封鎖蘋果公司的視訊通話應用軟體FaceTime。示意圖。（路透）

    俄羅斯國家通訊監管機構今（4）日宣布封鎖蘋果公司的視訊通話應用軟體FaceTime，理由是不法份子會利用FaceTime籌畫犯罪活動。

    《路透》報導，俄羅斯聯邦通訊、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）在聲明中說：「根據執法部門指出，FaceTime在國內被用來組織與執行恐怖攻擊，也被用來招募犯罪份子，甚至被用來針對俄國公民進行詐騙以及其他罪行。」

    Roskomnadzor在聲明中並未提出能支持上訴指控的證據；蘋果公司也尚未對俄國封鎖FaceTime的政策發表評論。

    俄羅斯官方宣布封鎖FaceTime後，莫斯科市民說，嘗試使用FaceTime時，螢幕上會顯示「用戶無法使用」，其中1人說，他試著用FaceTime打給朋友，對方雖然有看到來電通知，卻無法接通。

    Roskomnadzor近幾個月以來加強了打擊西方社群媒體與科技平台的力道，理由都是這些平台違反俄羅斯法律。

    俄羅斯今年8月起以平台拒絕向執法機構提供詐欺與恐怖主義案件資訊為由，開始限制通話應用程式WhatsApp與社交平台Telegram的部分通訊功能，而俄羅斯上週也揚言要完全封鎖WhatsApp。

