川普妥協暫停制裁中國間諜機構 「鷹派」怒控華府拿國安換貿易

近日有消息透露，川普政府原本準備對發動大規模駭侵行動「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國國安部祭出制裁，卻突然踩煞車。美方相關官員表示，華府是為了維持10月美中在釜山達成的「脆弱停火」與貿易和解，因此選擇暫緩動作，但此舉引發政府內部強烈不滿。

據《金融時報》報導，多名現任與前任美國官員證實，川普政府已暫停對中國國安部及其外包駭客進行制裁，避免破壞美中之間剛建立的「微妙緩和」。甚至連新一波高科技出口管制，也因貿易停戰而一併擱置。

有官員指出，川普政府現階段的對中策略，首要目標竟是「維持穩定」，直到美方能降低對中國稀土的依賴。此外川普本人更不希望影響明年4月的訪中行程。但此舉卻讓政府內部的「對中强硬派」氣炸，痛批白宮為了貿易利益犧牲國安。

美國智庫專家庫柏（Zack Cooper）直言，川普政府此舉根本是「讓步包裝成策略」，讓北京占盡便宜。

更令人憂心的是，美國政府還將召開高層會議，討論是否讓輝達的先進晶片H200出口至中國。此前川普甚至曾暗示願意讓更強大的Blackwell晶片輸中，最後在顧問反對下暫緩。

消息人士透露，為避免部會「出差錯」破壞美中緩和，白宮已由副幕僚長米勒（Stephen Miller）統籌所有涉中政策。而財長貝森特（Scott Bessent）近日也抱怨，白宮一份質疑阿里巴巴涉及中國軍事行動的備忘錄讓他措手不及，也加深政府內部火藥味。

儘管白宮拒絕評論是否已凍結制裁，但一名知情人士辯稱，川普仍致力維護「互利的美中貿易關係」，同時不會鬆動對尖端技術的出口管制。該人士強調，中方同意打擊芬太尼前體、購買美國農產品並確保稀土供應不中斷。

然而，「鹽颱風」駭侵行動規模巨大。前總統拜登時期的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾指出，「鹽颱風」行動規模極為「獨特」，MSS不僅入侵高層官員手機，更滲透了美國所有主要電信供應商，能夠「隨心所欲地監聽任何電話」。

中國方面則矢口否認一切駭侵指控。但美國官員透露，美方與電信業者在阻止「鹽颱風」方面「幾乎沒有進展」。

哈德遜研究所中國問題專家索布利克（Michael Sobolik）則直言，川普政府如今明確向外界傳達訊息：「為保住釜山停戰，所有安全措施暫時冰封。」他警告，習近平多次在歷任美國總統面前「說一套做一套」，川普必須提防落入北京的「拖延陷阱」。

