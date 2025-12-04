《馬關條約》成功續約？日本京都畫廊邀「台灣同胞」參觀標語爆紅

日本「京都照片美術館 Kyoto Museum of Photography」工作人員在門口張貼的標語引起台灣遊客關注。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

中國政府槓上日本首相高市早苗，祭出一連串報復措施，還放話中方從未接受過《舊金山和約》，反而掀起台日各界熱議《馬關條約》被強制續約等話題。不少台灣遊客指出，經過位於京都市的畫廊時，看到1張用附上斗大國旗圖案、以正體中文書寫歡迎「台灣同胞」參觀的標語，引發台灣網友熱烈討論。

位於日本京都市的「京都照片美術館 Kyoto Museum of Photography」（京都写真美術館ギャラリー・ジャパネスク）館方在門口張貼的1張標語，在臉書、Threads、X（原推特）等社群平台引起熱議。照片顯示，標語內文使用繁體中文寫出「親愛的台灣同胞們，我們提供免費咖啡和洗手間，歡迎進來。謝謝你在台灣拍照。」文字左上方還附有一個尺寸巨大、為台灣「青天白日滿地紅」國旗圖案。

照片曝光後，台灣網友紛紛留言，「台日一家親的樣子真好！」、希望台灣人近期去日本旅遊多注意禮貌「現在真的也太適合台灣人去日本玩了吧！」、「中國不承認舊金山合約，台灣人當然就是日本人同胞」、「第一次聽到同胞不反感，可見同胞2個字不髒，髒的是⋯⋯」、「要跟店家說，請務必確認護照（並且要排除護照套子偽裝）」、「這麼快才剛被韭菜國廢除舊金山合約，在日本就變成台灣同胞~我喜歡~」。

然而，照片也引來大批小粉紅、親共網友跳出質疑真實性，更嘲諷這間畫廊背後老闆或業者，根本是偽裝成親近台灣人的中資公司，因為全世界只有中國人會用「同胞」來稱呼台灣人。對於這些說法，不少台灣網友拿出畫廊官網、社群媒體帳號過往文章打臉，因為它自2017年開幕後，曾多次舉辦以台灣為主題的展覽或展示台灣攝影師作品。

另據Kyoto Art Box官網介紹，負責管理營運這間畫廊單位名為「株式会社産業編集センター」，它是位於東京都、成立至今已有45年歷史的日本出版社兼編輯製作公司，現任社長為日本知名攝影師清永安雄。據了解，清永安雄出生於日本香川縣，至於成立畫廊的初衷，則是希望「攝影」能成為生活的一部分。

事後有台灣網友搜尋這間畫廊的相關資料，發現引發話題的標語確實存在，甚至還有出現在Google地圖的街景服務）畫面。（圖擷取自Google地圖

