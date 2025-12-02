海地中部遭幫派大規模攻擊 數百人逃離槍林彈雨和燃燒房屋

海地中部地區近日遭到武裝幫派襲擊。圖為海地太子港展示打擊幫派所繳獲的武器。（路透）

海地中部地區近日遭到武裝幫派襲擊，造成男女老幼傷亡，他們放火焚燒房屋，迫使數百名倖存者逃離。

根據《美聯社》報導，海地中部地區襲擊事件始於11月28日晚間和11月29日晚間。這些襲擊事件被歸咎於在該地區活動的幫派格蘭格里夫（Gran Grif）。該幫派曾於2024年10月襲擊蓬鬆德（Pont-Sondé），造成至少100人死亡。



面對中部地區持續遭到襲擊，警方緊急請求增援，並聲稱在貝爾西（Bercy）和蓬鬆德等城鎮遭大規模襲擊後，阿蒂博尼特省（Artibonite）50%地區已落入幫派控制。

海地警察工會「SPNH-17」11月30日在X上表示，民眾無法生存、無法工作、無法出行。該公會強調，海地失去西部省（West）和阿蒂博尼特省，這是海地現代史上最嚴重的安保失敗。

海地大部分警力以及領導聯合國支持的打擊幫派行動的肯亞警官都駐紮在首都太子港，而太子港本身也被匪幫控制。

許多倖存者逃往沿海城鎮聖馬克（Saint-Marc）。數百名憤怒的民眾1日要求政府對屢次襲擊海地中部地區的武裝幫派採取行動。

格蘭格里夫被認為是海地最殘忍的幫派之一，其頭目埃蘭（Luckson Elan）最近才受到聯合國安理會和美國政府的制裁。

另外聯合國近日1份報告指出，今年海地阿蒂博尼特省和中央省（Centre）殺戮事件急劇增加，1月至8月報告的受害者人數為1303人，而2024年同期為419人。該報告稱，這些襲擊事件凸顯幫派有能力在執法力量有限和後勤保障不足的情況下，鞏固從中央省到阿蒂博尼特省的勢力範圍。

