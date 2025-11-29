中國貴州替香港大火募款？ 網諷：在湊邁巴赫碎片

中國社群平台有影片說貴州要為香港大火募款，遭網友嘲諷「又是哪個基金會在湊邁巴赫碎片」。（圖擷取社群平台「Threads」，本報合成）

26日香港大埔宏福苑惡火目前至少造成128人罹難、200人下落不明，而近日有中國社群平台一段影片稱「貴州榕江」為香港大埔募捐，留言區隨即有網友提問「哪位小姐又想戴耳環了」、「又是哪個基金會在湊賓士（Mercedes-Benz）邁巴赫（Mercedes-Maybach）碎片」，嘲諷捐款根本到不了香港，恐先被官員中飽私囊。

貴州因位置偏遠，曾為中國最不發達的省份之一，過去有「天無三日晴、地無三里平、人無三兩銀」之說。而據中國官方資料，在2024年的中國31省國內生產毛額（GDP）為倒數第10名，因此也有網友譏笑「我想給黃仁勳捐點，誰有管道？」、「窮人的認知是富人的財富」、「騎自行車的給開賓士的捐款」、「今年最好笑的影片」。

有網友直言，這些捐款根本到不了香港，甚至出不了貴州，也有IP位置顯示在香港的網友隔空感謝好意，但是錢別給了，給了也來不了，中國網友附和「還是你了解」。

今年5月有「小趙麗穎」之稱的中國17歲女星黃楊鈿甜，因主演《五福臨門》打開知名度，隨即就爆出因配戴價值高達230萬人民幣（約新台幣944萬元）的天價耳環，讓曾是公務員的父親被懷疑貪污雅安地震重建款項，雖中國官方出面闢謠「是山寨品」，但多數中國網友不買帳。

