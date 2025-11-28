煮一下還能吃、能賣！ 中國籍居酒屋闆娘在日本竊魚邊角料遭逮

66歲中國籍女子在日本因涉嫌「偷魚渣渣」而被警方逮捕。（圖擷取自@newsdayo_2017社群平台「X」）

日本警方在昨（27日）逮捕1位66歲、經營居酒屋的中國籍吳姓女子，她因涉嫌偷走原本預計要加工成養殖魚飼料的魚邊角料而被逮捕。吳女供稱「我覺得煮一下還能吃、還可以賣給客人」，被控竊盜與非法入侵。

綜合日媒報導，吳女在本月21日深夜11點半左右，闖入東京豐洲市場內一處專門堆放魚類邊角料的地方，涉嫌偷取共約30公斤，約市價210日圓（約42元新台幣）的魚渣渣。監視畫面顯示，22日又再度犯案，讓市場工作人員提高戒備。26日相關人員正準備討論對策時，碰巧看到一名嫌疑人與監視器錄影中的形象相似，推著腳踏車，出現在市場附近，立即撥打了電話報警。警方於昨日將她逮捕。

魚的「邊角料」指的是魚剖切後留下的部分，這些「邊角料」集中到箱子中，會以1公斤7日圓（約1元新台幣）的價格回收，再加工成魚類飼料等產品。

吳女供稱，她經過豐洲市場，偶然看到商家丟出不要的「魚邊角料」，才動了想要拿走的念頭，「覺得料理一下還能吃」。吳女已坦承犯案，而警方認為她還可能涉及其他竊案，正在進一步調查。

