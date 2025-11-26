新加坡廠商FoloToy推出的AI泰迪熊「Teddy Kumma」因被發現會與兒童討論性愛體位與危險物品而一度下架，近期更換AI系統後重新上市。（圖擷取自FoloToy官網）

人工智慧（AI）玩具的安全性再次引發關注。新加坡1家公司推出的AI泰迪熊，先前因被發現會主動與兒童聊起「特殊性癖」（sexual fetishes）及其他不適當話題而緊急下架。據《彭博》報導，這款玩偶近期已重新上架販售，且背後的AI核心技術供應商已悄悄更換。

聊性愛姿勢還教找刀子 調查揭驚人對話

這起爭議源於美國公共利益研究小組（U.S. PIRG）教育基金會11月中旬發布的1份調查報告。報告指出，這款由新加坡公司「FoloToy」推出的AI泰迪熊「Teddy Kumma」，會與使用者進行極不適當的對話。內容不僅涉及性愛角色扮演和「戀物式打屁股」（fetish spanking），甚至還會詳細解釋「不同的性愛體位」。

除了開黃腔，這隻泰迪熊還涉及危險教學。PIRG的報告警告，該玩偶竟告訴使用者「去哪裡可以找到各種潛在危險物品」，清單包括刀具、藥丸、火柴和塑膠袋，完全背離了兒童玩具的安全標準。

在報告曝光後，FoloToy隨即將這款售價99美元（約新台幣3103元）的泰迪熊及其餘AI絨毛玩具從官網下架。然而，該產品目前已恢復銷售。值得注意的是，原本該玩具使用的是OpenAI的GPT-4o聊天機器人技術，但根據FoloToy官網最新資訊，重新上架的版本已改用中國「字節跳動」（ByteDance）旗下的「Coze」機器人平台。

FoloToy官網目前將這款「死而復生」的AI泰迪熊描述為「超越擁抱的AI絨毛伴侶」。至於改版後的對話安全機制是否已完全改善，或者更換為字節跳動的技術後是否會有其他隱私疑慮，仍有待市場觀察。

