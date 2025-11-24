華爾街日報：澤倫斯基若簽川普和平方案 恐面臨「政治自殺」

《華爾街日報》分析，烏克蘭總統澤倫斯基（右）雖因國內貪腐醜聞而政治受創，但這反而使他更難接受美國總統川普（左）推動的「親俄」和平方案，否則恐面臨「政治自殺」。（法新社檔案照）

面對國內爆發貪腐醜聞，烏克蘭總統澤倫斯基正處於開戰以來最脆弱的政治時刻。然而，《華爾街日報》分析指出，正是這種脆弱性，讓他更不可能向川普政府施壓的和平方案低頭。因為對於一位被削弱的戰時領袖而言，接受一份被國民視為「投降」的協議，其風險遠高於違抗華府的命令。

報導指出，由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與克里姆林宮顧問起草的28點和平計畫，要求烏克蘭割讓頓巴斯領土並放棄加入北約。德國前國防官員朗格（Nico Lange）直言：「川普似乎重複了普廷的錯誤，低估了烏克蘭社會的韌性。沒有任何一位烏克蘭總統，特別是現在虛弱的澤倫斯基，有權簽署這種東西。如果他簽了，回國後就不再是總統了。」

貪腐醜聞重創聲望 反成拒絕理由

澤倫斯基近期被捲入一場金額高達1億美元的貪腐案風暴。烏克蘭獨立反貪機構公布的錄音顯示，司法部長與能源部長涉入由烏裔以色列企業家明迪奇（Timur Mindich）主導的貪腐網絡，後者曾投資澤倫斯基創立的媒體公司，現已潛逃國外，基輔方面對他發布通緝令。澤倫斯基被迫撤兩位部長，目前尚無證據顯示他本人涉案。

烏克蘭前外長庫列巴（Dmytro Kuleba）分析，正因如此，政府深知順從川普要求的後果比拒絕更嚴重。「為了停戰而接受一個極度痛苦的方案，如果社會不買單，這對領導人來說不僅是政治自殺，在我們的現實中，甚至是物理上的自殺。」

雖然烏克蘭社會普遍厭戰，但絕大多數民眾將美俄提出的方案視為「偽裝的投降」。反對派議員哲列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）表示，即便澤倫斯基支持率下滑，社會仍未準備好投降。

分析更警告，若澤倫斯基下令軍隊撤出頓巴斯北部的防禦重鎮，可能會引爆軍方與政府的信任危機。維也納軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）指出，烏軍雖然疲憊，但仍有戰鬥意志，並未處於崩潰邊緣。基輔經濟學院院長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）強調，即便美國切斷援助，烏克蘭軍隊短期內仍會持續戰鬥，因為他們知道投降只會帶來更多死亡。

