高市早苗上任滿月 川普讚「最偉大」、習近平卻氣瘋了

日本首相高市早苗與美國總統川普10月28日在日本東京舉行峰會，重申維護台海和平穩定的重要性。（路透）

日本首位女首相高市早苗上任滿月，雖然中國對她恨之入骨，但在國際舞台上，她已成功吸引了全球最有權勢男人的目光。《華爾街日報》報導，高市早苗展現出的強硬風格與工作狂特質，讓美國總統川普盛讚她將是「日本最偉大領袖」，卻也讓中國國家主席習近平因其「挺台言論」而震怒。這兩極化的評價，正標誌著日本外交路線的劇烈轉向。

不同於傳統日本政治家的低調與妥協，現年64歲的高市以鮮明的保守派色彩著稱。報導披露，高市在11月7日上任之初，為了展現「做牛做馬」復興經濟的決心，竟選擇睡在國會宿舍，並於凌晨3點就進辦公室開工，她甚至還為此向被驚動的隨扈與司機道歉。這種近乎偏執的勤政風格，讓她在國內贏得「鐵娘子」的稱號。

請繼續往下閱讀...

高市的強硬不僅表現在內政，更直接衝擊中日關係。她在國會直言「封鎖台灣可能構成存立危機事態」，引發北京發動鋪天蓋地的報復。除了經濟制裁，中國官媒更在社交平台X上發布羞辱性漫畫，將高市描繪成身穿舊日本皇軍制服、腰掛軍刀，甚至焚燒和平憲法的軍國主義者。

美國理海大學（Lehigh University）中日關係專家何一楠（Yinan He）分析，北京此舉意在「殺雞儆猴」，試圖透過羞辱這位新任女首相，來警告其他亞洲國家不要在台灣議題上選邊站。

民調居高不下 煩惱「買戰袍」

然而，北京的算盤似乎打錯了。《產經新聞》和《富士新聞網》的最新聯合民調顯示，高市早苗內閣的支持率達75.2％，維持高檔，是前任首相石破茂下台前的2倍以上。面對中國的謾罵與制裁，高市不僅沒有退縮，反而展現出非典型的「淡定」。她在前往南非參加G20峰會途中，於X平台上發文吐露的心聲並非外交對策，而是：「也許我該狠下心買幾套能讓我在外交談判中佔上風的戰袍。」

這種在風暴中心討論時尚的「反差感」，加上美國駐日大使葛拉斯（George Glass）公開表態「我們挺妳」（we have her back），讓高市在國內外的聲勢不降反升。《華爾街日報》 指出，高市早苗正在用她獨特的方式——藍色外套、大包包與凌晨3點的燈光，重新定義日本在國際局勢中的角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法