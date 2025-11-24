為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬來西亞暴雨釀洪災 大水淹7州、逾1.1萬人受災

    2025/11/24 13:13 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞政府24日證實，連日暴雨引發的洪水已影響7個州、逾1萬1000人。（路透）

    馬來西亞政府24日證實，連日暴雨引發的洪水已影響7個州、逾1萬1000人。（路透）

    馬來西亞政府24日證實，連日暴雨引發的洪水已影響7個州、逾1萬1000人。每年10月至隔年3月，馬來西亞東部經常發生洪災，經常造成數萬人流離失所。

    路透報導，馬來西亞國家災害管理機構（NADMA）發布報告顯示，截至24日上午6時，吉打州（Kedah）、吉蘭丹州（Kelantan）、檳城州（Penang）、霹靂州（Perak）、玻璃市州（Perlis）、丁加奴州（Terengganu）和雪蘭莪州（Selangor）共有3839個家庭、共1萬1009人遭洪水波及。

    其中，與泰國接壤的東北部吉蘭丹州受災最為嚴重，已有8228人受影響。目前尚未傳出死亡報告。NADMA的報告顯示，受災各州已開設60個臨時避難所，安置洪水衝擊下流離失所的民眾。

    馬國官媒馬新社（BERNAMA）報導，西北部玻璃市州小鎮旺吉連（Wang Kelian）23日因持續降雨引發山崩，導致約400人受困。1名當地警官23日晚間接受馬新社採訪時稱，民眾均安全，正在地勢較高的清真寺避難。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播