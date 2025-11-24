馬來西亞暴雨釀洪災 大水淹7州、逾1.1萬人受災

馬來西亞政府24日證實，連日暴雨引發的洪水已影響7個州、逾1萬1000人。（路透）

馬來西亞政府24日證實，連日暴雨引發的洪水已影響7個州、逾1萬1000人。每年10月至隔年3月，馬來西亞東部經常發生洪災，經常造成數萬人流離失所。

路透報導，馬來西亞國家災害管理機構（NADMA）發布報告顯示，截至24日上午6時，吉打州（Kedah）、吉蘭丹州（Kelantan）、檳城州（Penang）、霹靂州（Perak）、玻璃市州（Perlis）、丁加奴州（Terengganu）和雪蘭莪州（Selangor）共有3839個家庭、共1萬1009人遭洪水波及。

其中，與泰國接壤的東北部吉蘭丹州受災最為嚴重，已有8228人受影響。目前尚未傳出死亡報告。NADMA的報告顯示，受災各州已開設60個臨時避難所，安置洪水衝擊下流離失所的民眾。

馬國官媒馬新社（BERNAMA）報導，西北部玻璃市州小鎮旺吉連（Wang Kelian）23日因持續降雨引發山崩，導致約400人受困。1名當地警官23日晚間接受馬新社採訪時稱，民眾均安全，正在地勢較高的清真寺避難。

