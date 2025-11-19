為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    艾普斯坦檔案再爆！美前財長私訊狂問「中共高官千金」攻略

    2025/11/19 11:33 編譯陳成良／綜合報導
    艾普斯坦檔案揭露，美國前財長桑默斯（右）曾就私人情感問題，向艾普斯坦（左）尋求建議。（圖／美聯社、紐約州性罪犯登記處）

    艾普斯坦檔案揭露，美國前財長桑默斯（右）曾就私人情感問題，向艾普斯坦（左）尋求建議。（圖／美聯社、紐約州性罪犯登記處）

    根據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）報導，最新一批解密的「艾普斯坦檔案」揭露，美國前財長、哈佛前校長桑默斯（Lawrence H. Summers）在與已定罪的性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein）的私密通訊中，曾尋求處理一段私人關係的建議，而其訊息內容似乎多次提及一位身分敏感的女性。

    訊息疑似指涉亞投行長千金

    報導指出，桑默斯在信件中提及的女性，極可能就是倫敦政經學院（LSE）的終身教授、著名經濟學家金刻羽。金刻羽的父親是中國前財政部副部長、亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）首任行長金立群。然而，在已公開的訊息中，金刻羽本人並未提及與桑默斯有任何浪漫關係，也尚不清楚她是否知曉桑默斯曾與艾普斯坦討論過她。

    兩人於2018年底至2019年中的通訊顯示，艾普斯坦向桑默斯保證自己是他的「僚機」（wing man）。已婚的桑默斯則完全信賴對方，在訊息中坦率地吐露挫折，在一次學術會議後，他描述該名女性「極其優秀、華麗」，然後寫下：「我完蛋了（I'm fucked）。」

    桑默斯在訊息中向艾普斯坦解釋，他認為該名女性之所以與他保持聯繫，是因為「非常看重專業上的連結」。

    報導指出，桑默斯在道德判斷上出現嚴重瑕疵。在他與艾普斯坦密集通訊期間，《邁阿密前鋒報》已於2018年11月刊出長篇調查，揭露80名女性指控艾普斯坦曾性虐她們。然而，桑默斯仍持續與艾普斯坦交換意見，直到艾普斯坦於2019年7月再度被捕的前一天才停止。

    醜聞曝光後，桑默斯向《哈佛深紅報》發表聲明稱：「我的人生中有很多非常後悔的事...我與艾普斯坦的往來是一個嚴重的判斷失誤。」桑默斯目前仍是哈佛大學最高榮譽的講座教授。

    相關新聞請見：

    捲入艾普斯坦風波 美前財長表羞愧 宣布暫停所有公開活動

    切割艾普斯坦性醜聞 川普下令司法部調查柯林頓與民主黨人士

    倫敦政治經濟學院經濟學副教授金刻羽。（路透）

    倫敦政治經濟學院經濟學副教授金刻羽。（路透）

