    國際

    切割艾普斯坦性醜聞 川普下令司法部調查柯林頓與民主黨人士

    2025/11/15 12:58 即時新聞／綜合報導
    美國眾議院監督委員會民主黨人近日公布新一批艾普斯坦的私人電郵，在其中一封電子郵件中，艾普斯坦寫下「我知道唐納（川普）有多髒」；另一封信中，他更宣稱總統川普不僅「知道那些女孩的事」，還曾與一名性販運受害者在他的住處共度「數小時」。（彭博）

    美國已故「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，引發各界熱議。近日傳出艾普斯坦在生前寫給美國總統川普的信中暗示，川普可能知悉他性虐未成年少女，引發外界質疑兩人關係，隨後川普卻是要求司法部調查艾普斯坦和民主黨人的關係，司法部也表示將依川普要求調查前總統柯林頓及摩根大通集團。

    美國眾議院監督委員會民主黨人，12日公布了新一批已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私人電郵，內容比先前更勁爆，在其中一封電子郵件中，艾普斯坦直接寫下「我知道唐納（川普）有多髒」；另一封信中，他更宣稱總統川普不僅「知道那些女孩的事」，還曾與一名性販運受害者在他的住處共度「數小時」。

    此事引起軒然大波，外界再度質疑艾普斯坦與川普的關係，值此敏感時機，川普疑似為轉移焦點，竟要求司法部調查艾普斯坦和民主黨人的關係，這也成為川普接二連三要求聯邦執法部門追查政敵的最新一個案例。

    據指包含前總統柯林頓、前財政部長薩默斯（Larry Summers）以及參與創辦領英公司（LinkedIn）的民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）等人都將遭到調查，川普還稱「艾普斯坦是民主黨人，他是民主黨的問題，不是共和黨的問題！」他還要外界別把時間花在川普身上，並稱「我還有國家要治理！」不過針對先前是否知曉艾普斯坦性虐一事，川普則堅稱「一無所知」。

    摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）則在聲明中表示，政府掌握了關於艾普斯坦罪行的確鑿信息，卻沒有與我們或其他銀行分享。該集團對於過去與艾普斯坦有來往感到遺憾，艾普斯坦1998年到2013年是客戶，但強調摩根大通並未協助他犯下這些令人髮指的罪行。早先艾普斯坦被捕後，也已經終止與艾普斯坦的合作關係。

