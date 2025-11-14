為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈薩克爆反中抗議 怒燒中國國旗、習近平肖像

    2025/11/14 22:55 中央社
    哈薩克爆發反中抗議，示威人士焚燒中國國旗及中國國家主席習近平肖像的影片在網路流傳。（擷取自X平台）

    哈薩克爆發一起罕見的反中抗議活動，示威人士焚燒中國國旗和中國國家主席習近平的肖像。哈薩克警方表示，已經逮捕12人，並對6人開罰。

    法新社報導，在昨天的反中抗議活動中，抗議民眾指控中國策劃一名哈薩克公民的失蹤事件，並大量收購哈薩克土地。當地媒體與維權團體表示，哈薩克公民圖爾甘拜（Alimnur Turganbay）7月起下落不明，據報他遭中國新疆邊境官員逮捕。

    哈薩克警方說，抗議民眾在靠近中哈邊界的阿拉木圖地區集會，期間「從事非法行為，包括焚燒國旗及外國領袖肖像」。警方表示，12名公民被判處拘役達14天，另有6人遭開罰。

    社群媒體Instagram上一則未經核實的影片顯示，昨天約30人在維吾爾族人口眾多的阿拉木圖地區集會。他們手持3面中國國旗及1幅習近平肖像。

    影片中一名身分不明抗議者說：「我們在此集會，焚燒中國國旗與中國國家主席的肖像。」他指控中國無故拘留圖爾甘拜，並大量購買哈薩克土地，違反該國禁止外國人購買農業用地的法律。

    圖 圖
    圖 圖
