報告：中國監控北韓脫北者 疫情起搜集生物辨識資訊

北韓人權情報中心發表報告指出，疫情期間，中國政府開始搜集境內北韓脫北者的指紋、血液等生物辨識資訊，可能用於監視、追蹤。圖為北韓國旗。（路透檔案照）

北韓人權情報中心今天發表一份報告指出，中國政府自COVID-19疫情期間開始搜集中國境內脫北者的指紋、虹膜、血液等生物辨識資訊，可能用以持續監視、追蹤脫北者。

成立於2003年、旨在改善北韓人權狀況的北韓人權情報中心今天發布關於中國政府對脫北者數位監控狀況的報告，內容指出，中國政府從2020年起開始搜集虹膜、血液、髮絲、聲音樣本及體重等生物辨識資訊，並利用監視器網路、定位追蹤應用程式，控制脫北者行動。

這份報告對102名自2013年至今從中國逃往南韓的脫北者進行調查，其中30人（占比29.4%）表示曾被中國警方搜集上述生物辨識資訊，這些脫北者多曾居住在吉林、遼寧、黑龍江等中國鄰近北韓的邊境地區。

這次調查報告首次證實了中國政府搜集脫北者生物辨識資訊的案例，報告指出，中國政府對來自越南、寮國等地的非法移民僅搜集臉部照片及指紋，卻對脫北者搜集多項生物辨識資訊，顯示中國政府可能將脫北者列為關鍵追蹤對象。據北韓人權情報中心估算，目前居住在中國的脫北者人數約在1萬到2萬人。

脫北者在中國無法取得難民身分，實際上被剝奪了合法身分及應得的保護措施，這也使得他們從北韓脫逃至中國後，仍時時生活在隨時可能被遣返回北韓的陰影之下，不得不配合中國政府的無理要求與監控。

根據一名脫北者在報告中的證詞，中國警方會透過微信等通訊軟體，要求脫北者及時報告行蹤，「我漏接了幾次電話，他們告訴我，如果不接電話就會被當成逃犯」。也有證詞稱，中國警方要求脫北者安裝即時定位的相機應用程式，透過程式即時搜集及分析拍攝者的行蹤。

報告指出，即使這些脫北者離開中國，中國警方仍保留他們的生物辨識資訊與通訊紀錄，並利用這些資訊繼續控制他們。一名脫北者日後再次入境中國時被公安告知，「北韓人一心要抓你，別怪我們」，讓他即使生活在南韓，也無法感到自由。

北韓人權情報中心指出，中國政府無差別地搜集、保留生物辨識資訊的做法，違反聯合國的「公民與政治權利國際公約」，且搜集虹膜及聲音樣本等高風險的敏感情報，可能不只用於管理非法移民，還存在用於長期追蹤監視的風險。

