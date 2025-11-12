為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國防部證實「福特號」打擊群抵達拉美 委內瑞拉持續動員軍隊

    2025/11/12 07:01 即時新聞／綜合報導
    美國國防部11日證實．「福特號」航空母艦打擊群已經抵達拉丁美洲。（法新社）

    美國國防部11日證實．「福特號」航空母艦打擊群已經抵達拉丁美洲。（法新社）

    美國持續在拉丁美洲打擊「毒品走私」，美國國防部11日證實「福特號」航空母艦打擊群已經抵達拉丁美洲。因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉持續動員大規模的軍事人員、武器和裝備，以大規模演習作為對美國的回應。

    綜合外媒報導，美國國防部長赫格塞斯上個月底下令「福特號」從歐洲趕赴加勒比海地區。美國海軍11日宣布，「福特號」已抵達美國南方司令部的作戰區域，此區域涵蓋大部分的拉丁美洲地區。美國國防部表示，部署福特號航艦打擊群有助於「打擊毒品走私，削弱和瓦解跨國犯罪組織」。

    據了解，伴隨「福特號」出動的航艦打擊群包括9個航空中隊，伯克級驅逐艦「班布里奇號」（USS Bainbridge）、「馬漢號」（USS Mahan）、「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）以及超過4000名水兵。

    而在「福特號」打擊群抵達前，美軍在加勒比海地區已部署「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦率領的兩棲待命群，該艦隊搭載了來自第22陸戰隊遠征支隊（22nd Marine Expeditionary Unit）超過4500名海軍與陸戰隊員。另外還有3艘驅逐艦、1艘攻擊型潛艦、1艘特種作戰艦、1艘巡洋艦及P-8海神偵察機、10架F-35戰機。隨著「福特號」到來，當地已有1.5萬名美軍。

    因應美軍不斷增兵，委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino López）表示，海陸空三軍及預備役部隊將持續演習至12日，演習目的是強化指揮系統，確保國家安全，此次演習也是回應美國軍事集結構成的「帝國主義威脅」。

    隨著「福特號」到來，加勒比海地區已有1.5萬名美軍。（路透）

    隨著「福特號」到來，加勒比海地區已有1.5萬名美軍。（路透）

