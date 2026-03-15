還不想達成停火協議 川普：小哈米尼若活著就應該投降

川普14日接受訪問時提到，儘管伊朗有意願達成協議結束戰爭，但他目前還不準備達成協議，因為「條件還不夠好」，而現任伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）應該選擇投降。（歐新社）

美國持續針對伊朗採取軍事行動，美國總統川普14日接受訪問時提到，儘管伊朗有意願達成協議結束戰爭，但他目前還不準備達成協議，因為「條件還不夠好」，而現任伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）應該選擇投降。

川普接受美國《NBC》專訪時提到，伊朗想達成協議，但他不想達成協議，因為條款還不夠好，任何條款都必須「非常穩妥」。不過川普拒絕透露潛在的協議條款，僅表示讓伊朗承諾徹底放棄任何核子計畫將是協議的一部分。

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針對荷姆茲海峽通行安全問題，川普指出，他正在請求諸多受到伊朗影響的國家協助，目前已有數個國家承諾協助維護海峽安全，但他拒絕透露特定國家名稱。被問到美國海軍是否會護送船隻通過海峽時，川普僅說「有這可能性」。

川普在訪問中也提到伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，「我不知道他是否還活著，到目前為止沒人能找到他，如果他還活著，他應該為他的國家做一件非常明智的事情，那就是投降」。

川普拒絕透露他是否希望看到哪位特定的伊朗領導人接任最高領袖，並說：「我們有一些『在世的人選』，他們會成為國家未來的偉大領導人。」被問到是否與任何潛在領導人有過接觸時，川普說說：「我不想讓他們陷入危險之中。」

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