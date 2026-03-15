為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    還不想達成停火協議 川普：小哈米尼若活著就應該投降

    2026/03/15 09:31 即時新聞／綜合報導
    川普14日接受訪問時提到，儘管伊朗有意願達成協議結束戰爭，但他目前還不準備達成協議，因為「條件還不夠好」，而現任伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）應該選擇投降。（歐新社）

    川普14日接受訪問時提到，儘管伊朗有意願達成協議結束戰爭，但他目前還不準備達成協議，因為「條件還不夠好」，而現任伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）應該選擇投降。（歐新社）

    美國持續針對伊朗採取軍事行動，美國總統川普14日接受訪問時提到，儘管伊朗有意願達成協議結束戰爭，但他目前還不準備達成協議，因為「條件還不夠好」，而現任伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）應該選擇投降。

    川普接受美國《NBC》專訪時提到，伊朗想達成協議，但他不想達成協議，因為條款還不夠好，任何條款都必須「非常穩妥」。不過川普拒絕透露潛在的協議條款，僅表示讓伊朗承諾徹底放棄任何核子計畫將是協議的一部分。

    針對荷姆茲海峽通行安全問題，川普指出，他正在請求諸多受到伊朗影響的國家協助，目前已有數個國家承諾協助維護海峽安全，但他拒絕透露特定國家名稱。被問到美國海軍是否會護送船隻通過海峽時，川普僅說「有這可能性」。

    川普在訪問中也提到伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，「我不知道他是否還活著，到目前為止沒人能找到他，如果他還活著，他應該為他的國家做一件非常明智的事情，那就是投降」。

    川普拒絕透露他是否希望看到哪位特定的伊朗領導人接任最高領袖，並說：「我們有一些『在世的人選』，他們會成為國家未來的偉大領導人。」被問到是否與任何潛在領導人有過接觸時，川普說說：「我不想讓他們陷入危險之中。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播