羅浮宮7分鐘被洗劫》英國25噸巨石陣 祭反盜訓練

「巨石陣」為英國的世界文化遺產。（歐新社檔案照）

上（10）月中旬，法國羅浮宮發生價值8800萬歐元（約新台幣31億元）的珠寶失竊案後，英國遺產委員會（English Heritage）就向其志工提供「敵意偵查」訓練，以加強安全防範。

英媒《每日郵報》報導，英國遺產委員會負責管理超過400處歷史遺址，但委員會卻敦促世界文化遺產「巨石陣」的志工們，儘快參加訓練課程，以便能夠識別遊客的可疑行為。不過，委員會的這項建議似乎讓「巨石陣」的志工們感到困惑，畢竟「巨石陣」的大多數石塊，重達約25公噸。

請繼續往下閱讀...

據報導，被委員會認為可能面臨危險的，並非「巨石陣」的石塊本身，而是位於遊客中心裡的史前文物收藏，這批文物才可能成為「砸搶式」竊案的目標。但仍有志工表示，這項課程對「巨石陣」的工作人員來說毫無用處，「我不太確定，一個再大的盜竊團夥要怎麼把一塊巨石運走，特別是我們許多遺址只是些老城堡，裡面根本沒東西。」

然而，在委員會對「巨石陣」感到擔憂的時候，去（2024）年6月向「巨石陣」噴灑橘色粉末的3名「停止石油（Just Stop Oil）」環保組織成員，正好被法院宣告毀損罪無罪。而委員會發言人依然提醒團隊，要保持警覺、注意任何可疑的行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法