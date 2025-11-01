為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因應中國侵擾 赫格塞斯：美國準備與盟友共享技術

    2025/11/01 21:59 中央社
    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）出席東南亞國協國防部長擴大會議。（美聯）

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）出席東南亞國協國防部長擴大會議。（美聯）

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天將矛頭指向中國，批評北京在南海「破壞穩定的行動」日增，他允諾透過技術支援，協助東南亞國家共同因應中國威脅。

    路透社報導，赫格塞斯正在馬來西亞首都吉隆坡參加第12屆東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。

    這場會議今天進入第2天，赫格塞斯行程滿檔，與澳洲、日本及菲律賓等盟友舉行多邊談話。他提議東協防長們建立共享的海域意識（Maritime Domain Awareness，MDA），指出中國缺乏尊重，對東協國家領土主權構成威脅。

    赫格塞斯表示，「你們都親身感受到我們大家正面臨來自中國在南海和其他地區的侵擾行動和舉措」。

    他說：「我們必須培養聯合防衛能力，能夠監控海域行動並研發可迅速因應的工具，以確保不論誰面臨侵擾和挑釁，都不會是孤單的一方。」

    赫格塞斯補充說，沒有任何國家的創新和規模比得上美國，「我們樂於和盟友及夥伴共享這些能力」。

    他力挺華府維護和平的承諾，表示美國致力打造「地表最強」武力，同時強調美方對印太區域盟友與夥伴的承諾。

    他告訴東協防長們，「我們追求和平而非衝突，但必須確保中國不會試圖支配你們或其他任何人」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播