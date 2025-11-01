因應中國侵擾 赫格塞斯：美國準備與盟友共享技術

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）出席東南亞國協國防部長擴大會議。（美聯）

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天將矛頭指向中國，批評北京在南海「破壞穩定的行動」日增，他允諾透過技術支援，協助東南亞國家共同因應中國威脅。

路透社報導，赫格塞斯正在馬來西亞首都吉隆坡參加第12屆東南亞國家協會（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus）。

這場會議今天進入第2天，赫格塞斯行程滿檔，與澳洲、日本及菲律賓等盟友舉行多邊談話。他提議東協防長們建立共享的海域意識（Maritime Domain Awareness，MDA），指出中國缺乏尊重，對東協國家領土主權構成威脅。

赫格塞斯表示，「你們都親身感受到我們大家正面臨來自中國在南海和其他地區的侵擾行動和舉措」。

他說：「我們必須培養聯合防衛能力，能夠監控海域行動並研發可迅速因應的工具，以確保不論誰面臨侵擾和挑釁，都不會是孤單的一方。」

赫格塞斯補充說，沒有任何國家的創新和規模比得上美國，「我們樂於和盟友及夥伴共享這些能力」。

他力挺華府維護和平的承諾，表示美國致力打造「地表最強」武力，同時強調美方對印太區域盟友與夥伴的承諾。

他告訴東協防長們，「我們追求和平而非衝突，但必須確保中國不會試圖支配你們或其他任何人」。

