    國際

    美軍3波空襲擊沉4艘疑似運毒船 釀14死

    2025/10/29 05:21 中央社

    美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美軍在東太平洋發動3次空襲，擊沉4艘疑似運毒船，釀成14人死亡。華府備受爭議的反毒行動，迄今至少造成57人喪命。

    法新社報導，美國9月初開始在加勒比海和太平洋打擊運毒船，至今已摧毀至少14艘船隻。專家指出，即使被鎖定的船隻確實載有毒販，這些行動仍等同於法外處決。

    赫格塞斯在社群平台X寫道，美軍昨天在國際水域發動3次空襲，共擊斃14名「毒品恐怖分子」，僅1人倖存，所有打擊均在國際水域進行，美軍無人傷亡。他並未透露死者國籍。

    他說：「我們的情報單位掌握這4艘船隻的行蹤，它們沿著已知的運毒航線航行，船上載有毒品。」

    赫格塞斯談到毒販時表示：「我們會追蹤他們、建立情報網絡，然後，我們會緝捕並殲滅他們。」

    不過，華府尚未公開任何證據，證明被轟炸的船隻正在走私毒品或對美國構成威脅。

    赫格塞斯還發布一段28秒影片，畫面顯示兩艘船隻在海上並排停靠，轟然爆炸成一團火球，另外兩艘在海上高速航行的船隻也接連爆炸起火。

    他還說，美國國防部南方司令部（SOUTHCOM）立即展開搜尋倖存者的行動，而墨西哥當局將承擔協調救援的責任。

    墨西哥海軍今天證實，已應美國海岸防衛隊（USCG）請求，在阿卡普爾科港（port of Acapulco）西南方約645公里處展開救援行動。

    墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在例行晨間記者會上表示，「我們不贊同這些攻擊」，並呼籲華府「遵守所有國際條約」。

    薛恩鮑姆補充說，美國面臨的毒品走私問題應透過外交途徑解決。（編譯：劉文瑜）1141029

