    首頁 > 國際

    颶風美莉莎登陸牙買加　加勒比海地區7人喪命

    2025/10/29 04:30 中央社

    颶風美莉莎（Hurricane Melissa）今天挾強風豪雨登陸牙買加，外媒指這是全球今年來最猛烈的熱帶風暴。日益惡劣的天氣狀況已造成加勒比海地區7人喪命。

    法新社報導，5級颶風美莉莎正緩慢穿過加勒比海，目前持續風速高達每小時約295公里，帶來毀滅性洪災和可能危害人命的天氣狀況。

    美國國家颶風中心（NHC）示警說：「這是極其危險且危及人身安全的情況」，敦促當地民眾務必留在安全場所，盡量遠離窗戶，包括颶風眼經過時，出現短暫的風平浪靜也不能掉以輕心。

    美莉莎的持續風速甚至超越近代許多大型颶風，包括2005年重創美國紐奧良市的卡崔娜颶風（Hurricane Katrina）。

    聯合國世界氣象組織（WMO）人員方坦（Anne-Claire Fontan）指出：「對牙買加而言，這將是本世紀以來最猛烈的風暴。」

    據報導，日益惡劣的天氣狀況已造成加勒比海地區7人喪命，包含牙買加3人、海地3人和多明尼加1人，官員擔憂許多民眾不顧政府呼籲，未前往安全場所避難。

    牙買加地方政府部長麥肯錫（Desmond McKenzie）稍早表示，全島約有880個避難所待命，目前僅收容133位民眾，並再次呼籲民眾盡快前往高處，「牙買加人民，現在不是逞強的時候」。

    在牙買加首都金斯敦與家人共度災情的民眾威莫特（Ishack Wilmot）告訴法新社，他們全家還算安全，但夜間已停電且無水可用。「風勢愈來愈大，陣陣強風不斷。即使離颶風眼有段距離，外面天氣狀況依然非常猛烈、吵雜。」

    牙買加紅十字會（Red Cross）在當地基礎設施受損前持續發放飲用水和衛生用品包，並表示美莉莎「緩慢移動」更讓民眾憂心忡忡。

    美莉莎預計今天稍後轉撲古巴東部。

    法新社分析美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料後指出，美莉莎是今年全球紀錄中最強大的熱帶風暴，不論風速或氣壓都是威力最強，甚至超過9月橫掃東亞、每小時風速達267公里的超級颱風樺加沙（Ragasa）。（編譯：洪(啟)原）1141029

