準備動手？路透：美軍官員要簽保密協議 恐準備入侵委內瑞拉

五角大廈已下令「福特號」航空母艦打擊群開往拉丁美洲，使美國在委內瑞拉周邊的軍事集結進一步升級。（法新社檔案照）

3名美國官員表示，參與總統川普在拉丁美洲軍事行動的美軍官員被要求簽署保密協議（NDA），此舉引發新的疑問，尤其是委內瑞拉方面擔心，美方集結軍力可能正為入侵做準備。

路透27日獨家報導，這項作法極為罕見，因為美軍官員本來就必須按照規定，保護國家安全機密不外洩；而在國會議員表示對這項任務的關鍵內容被蒙在鼓裡之際，此舉更顯得極不尋常。

這些要求匿名的官員表示，他們不知道有多少五角大廈人員被要求簽署這些協議，也無法提供協議內容的具體範圍。

自從赫格塞斯（Pete Hegseth）今年1月接任戰爭部長（國防部長）以來，戰爭部不時會使用保密協議，但針對拉丁美洲行動簽署的特定NDA，此前從未被揭露。

上週，五角大廈宣布派遣「福特號」航空母艦打擊群前往拉丁美洲，使美國的軍事集結進一步升級。專家指出，這次動員的規模遠超打擊毒品走私的任務需求，但目前美方公開的行動名義仍是掃毒任務。

自9月初以來，美軍已在加勒比海一帶至少執行過13次針對疑似毒品運輸船隻的打擊行動，造成約57人死亡。五角大廈對攻擊目標提供的資訊甚少，但承認部分死者來自委內瑞拉、哥倫比亞與厄瓜多。

這支航艦打擊群為美軍在當地增加約1萬名兵力及龐大火力，原有部署中已包括飛彈驅逐艦、F-35戰機、1艘核潛艦，以及約6500名官兵。五角大廈並未說明，為何需要動用這類火力規模執行掃毒行動。

赫格塞斯自上任以來，已採取多項措施管制資訊流通。他在10月15日的1份備忘錄中，要求五角大廈人員在與國會議員接觸前，必須事先取得批准。他也啟動多起內部洩密調查，並要求駐五角大廈記者簽署新的新聞採訪政策，未簽署者則被撤銷採訪證。

五角大廈對此並未立即回應記者詢問。

川普政府近期直接將委內瑞拉及其鄰國哥倫比亞，與毒品貿易掛鉤，但2國均否認指控。外界懷疑，美軍可能被賦予在2國境內採取軍事行動的任務。

共和黨籍參議員、川普的親密盟友葛蘭姆（Lindsey Graham）26日在電視訪談中表示，川普很快就會向國會說明針對委內瑞拉與哥倫比亞的潛在未來軍事行動。

葛蘭姆在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示，川普擁有執行拉美軍事行動的所有必要權限，「這些軍事資產正在前進，目標是對付那些讓美國人流血的國家，他們透過委內瑞拉與哥倫比亞的毒品，吞噬我們的國家。」

葛蘭姆說，「我希望（委內瑞拉總統）馬杜洛能夠和平下台，但我認為他應該撐不了多久了。」

