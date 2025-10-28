為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓APEC峰會登場 川習會、黃仁勳演講成亮點

    2025/10/28 06:26 記者黃靖媗／台北報導
    川普預計將於30日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤。（美聯社檔案照）

    川普預計將於30日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤。（美聯社檔案照）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，重頭戲的經濟領袖會議將於10月31日至11月1日舉行，我國由總統府資政林信義第3度擔任領袖代表。除了「川習會」之外，在台美關稅談判尚未有結果之際，我國經貿辦總談判代表楊珍妮是否會與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面、互動，也將是本屆峰會的一大看點。

    除了林信義外，我國本屆APEC經濟領袖會議代表團還有將出席APEC雙部長年會的經貿辦總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文出席，與將代表我國出席總結資深官員會議的外交部國組司司長孫儉元、經濟部國貿署署長劉威廉，國安會諮委徐斯儉、國安會副秘書長趙怡翔也將隨團訪韓。其中楊珍妮能否與美國貿易代表葛里爾會面，受到矚目。

    本屆APEC峰會也是美國總統川普第二度入主白宮後的首屆峰會，川普預計將於30日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤，為川普第二任期的首場「川習會」。美國對中關稅、中國限制稀土、美國TikTok禁令等議題，預期都可能成為本次川習會焦點。

    企業方面，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將出席31日的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），並首度在APEC峰會中演說，分享輝達對加速科技進步，及AI、機器人、數位雙生（digital twin）、自動駕駛技術成長的願景。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播