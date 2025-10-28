南韓APEC峰會登場 川習會、黃仁勳演講成亮點

川普預計將於30日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤。（美聯社檔案照）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，重頭戲的經濟領袖會議將於10月31日至11月1日舉行，我國由總統府資政林信義第3度擔任領袖代表。除了「川習會」之外，在台美關稅談判尚未有結果之際，我國經貿辦總談判代表楊珍妮是否會與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面、互動，也將是本屆峰會的一大看點。

除了林信義外，我國本屆APEC經濟領袖會議代表團還有將出席APEC雙部長年會的經貿辦總談判代表楊珍妮、國科會主委吳誠文出席，與將代表我國出席總結資深官員會議的外交部國組司司長孫儉元、經濟部國貿署署長劉威廉，國安會諮委徐斯儉、國安會副秘書長趙怡翔也將隨團訪韓。其中楊珍妮能否與美國貿易代表葛里爾會面，受到矚目。

請繼續往下閱讀...

本屆APEC峰會也是美國總統川普第二度入主白宮後的首屆峰會，川普預計將於30日與中國國家主席習近平在APEC峰會場邊會晤，為川普第二任期的首場「川習會」。美國對中關稅、中國限制稀土、美國TikTok禁令等議題，預期都可能成為本次川習會焦點。

企業方面，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將出席31日的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），並首度在APEC峰會中演說，分享輝達對加速科技進步，及AI、機器人、數位雙生（digital twin）、自動駕駛技術成長的願景。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法