降低冠狀動脈心臟病風險 研究：男性需要比女性多一倍運動量

研究人員指出，男性可能需要比女性多1倍的運動量，才能達到相同程度的降低冠狀動脈心臟病風險，呼籲健康生活指南應考慮到性別差異。

英國「衛報」27日報導，科學家分析超過8萬名受試者的身體活動紀錄，發現每週運動250分鐘的女性，心臟病風險下降30％。相較之下，男性必須達到每週530分鐘（近9小時）的運動量，才能獲得相同效果。

這項研究延伸了過去的發現，即女性從相同運動量中獲得的健康益處，通常高於男性，但女性整體上運動量較少，也較難達到建議標準。

根據英國國民保健署（NHS）指南，16至64歲的男女每週應至少進行150分鐘中度運動，或75分鐘劇烈運動，並每週進行至少2次肌力訓練。

然而，最新研究強調，男女應該獲得「量身訂做」的運動建議，並指出女性只需適度運動，即可獲得顯著的健康效益。全球每3名女性中，就有1人死於心血管疾病。

報告作者在這份發表於「自然‧心血管研究」（Nature Cardiovascular Research）期刊的研究成果中寫道：「相較於男性，女性僅需一半的運動時間，即可獲得相同的健康益處。」，「這項發現可能有助於鼓勵更多女性參與運動」。

中國廈門大學心血管病研究所副研究員陳家進與其團隊，分析「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）專案中，中年志願者佩戴活動追蹤器所收集的資料。他們首先觀察8萬243名未罹患冠狀動脈心臟病的參與者。結果顯示，符合每週150分鐘運動目標的女性，未來8年內罹患心臟病的風險，比未達標者低22％，男性則低17％。

進一步分析發現，女性每週運動250分鐘可使心臟病風險下降30％，男性則需運動達530分鐘才能達到相同效果。

最引人注目的結果，則來自另一組超過5000名已患有冠狀動脈心臟病的男女資料。研究發現，在追蹤期間內，達到每週運動目標的女性，其死亡風險比同樣活躍的男性低3倍。

至於為何女性從運動中受益更大，目前仍有待探究。科學家推測，可能與性荷爾蒙差異、肌肉纖維結構，以及分解糖產生能量的能力不同有關。

