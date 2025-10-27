中國軍方加速導入AI技術 仍依賴使用輝達晶片

中國軍方迄今仍能取得輝達受管制的晶片。（法新社檔案照）

路透檢視數百件研究論文、專利與採購紀錄報導，中國人民解放軍及其相關機構仍持續使用並尋求輝達晶片，包括受到美國出口管制的晶片。此外，今年以來，解放軍有關DeepSeek模型的採購文件激增，顯示中國追求所謂的「演算主權」（algorithmic sovereignty），亦即降低西方技術的依賴，同時強化關鍵數位基礎設施的管控。

報導指出，路透無法確定那些輝達晶片是否是在華府實施管制前囤積，因為採購等文件並未詳述所使用的硬體出口時間。而根據6月的專利文件顯示，輝達晶片是被中國軍方相關的研究機構使用。2022年9月，美國商務部禁止輝達廣受歡迎的A100與H100晶片出口中國。

報導說，路透發現過去2年，中國解放軍國防科技大學（NUDT）以及「國防7子」（亦即曾為北京進行國防相關研究，而遭美國制裁的一群中國大學學府）提交的專利申請中，有35件提到使用輝達A100。

就在今年6月，中國人民解放軍火箭軍工程大學提出1件遙感目標偵測系統的專利申請，文件指出，使用輝達A100晶片進行模型訓練。

另外，路透發現，今年中國人民解放軍旗下單位提交的招標文件中，有十幾件中提到使用DeepSeek模型，提到使用阿里巴巴的Qwen只有1件。

報導說，DeepSeek在中國軍方受到歡迎，反映中國追求「演算主權」。文件也顯示，中國正研究由AI驅動，能執行群體偵測任務的機器狗、可自主追蹤目標的無人機群以及沉浸式指揮中心與先進戰爭模擬。

2024年11月，解放軍公佈1份招標文件，要求開發可協同偵察威脅並清除爆炸隱患的AI機器狗。根據中國官媒發布的影像，中國曾在軍演中佈署宇樹科技的武裝機器狗。

西安大學在今年5月公佈的研究摘要指出，DeepSeek驅動的系統可以在48秒內評估1萬個戰場場景，每個場景的變數、地形與兵力佈署皆不同。而傳統軍事規劃團隊則需時48小時。

