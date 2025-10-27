92歲萬年總統又連任 喀麥隆示威血腥鎮壓釀4死

92歲的總統比亞續任掀動盪，專家警告喀麥隆恐陷無政府狀態。（路透資料照）

非洲國家喀麥隆27日的總統大選結果發布會，變成一場被鮮血染紅的悲劇。根據美聯社報導，該國最高法院宣布，全球最年長、已統治國家43年的現任總統比亞（Paul Biya）贏得12日的選舉。然而，在結果公布前，反對派支持者為要求可信結果而發動的示威，已遭安全部隊強硬鎮壓，至少有4名抗議者被槍殺身亡。

主要挑戰者巴卡里（Issa Tchiroma Bakary）在結果公布後，於社群媒體悲憤控訴，在他的家鄉加魯亞，有2名平民遭槍殺。他寫道：「朝自己的兄弟開槍…我忍不住懷疑你們是不是傭兵。如果你們想，就殺了我，但我將不惜一切代價解放這個國家。」

在經濟首都杜阿拉（Douala），另有4名抗議者於26日遭槍殺。數百名示威者在多個城市與發射催淚瓦斯的鎮暴警察發生衝突，至少有105名抗議者被捕。

比亞決定尋求再次連任，激怒了年輕世代與反對派。他們指控比亞不僅操縱選舉，更運用「國家機器」打壓最強勁的對手。1名27歲的抗議者布巴（Oumarou Bouba）表示：「我準備好用生命來捍衛我的選票。我投票給巴卡里，因為我想要改變。」

然而，在結果公布後，28歲的薩尼（Sani Aladji）則充滿絕望地說：「不會有任何改變了。比亞政權下貪腐猖獗，我們受夠了。我們連像樣的道路都沒有。」

國家陷入多重危機 專家憂恐陷無政府

比亞自1982年以來長期掌權，超過7成國民在他上任時都還未出生。批評者指控，他的統治已將喀麥隆推入危機與衝突的深淵，不僅要應對北部博科聖地極端份子的攻擊，更在英語區面臨一場已造成近7000人死亡、超過百萬人流離失所的分離主義叛亂。

儘管喀麥隆是產油國，但經濟利益並未惠及大眾。布埃亞大學國際關係資深講師孫喬（Emile Sunjo）博士警告：「全國各地許多年輕人的希望已經破滅，喀麥隆可能會陷入無政府狀態。」

