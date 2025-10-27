為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加拿大總理稱本週將會習近平 同步向川普遞橄欖枝

    2025/10/27 21:55 中央社
    加拿大總理卡尼向美國總統川普釋出善意，盼與美方恢復貿易談判，但川普表示暫時不會與卡尼會面。（法新社）

    加拿大總理卡尼今天表示，將於本週APEC會議場邊，與中國國家主席習近平會面。他並向美國總統川普釋出善意，盼與美方恢復貿易談判。川普則表示，他暫時不會與卡尼會面。

    綜合法新社與路透社報導，川普（Donald Trump）稱加拿大發起反關稅「假」廣告活動，宣布將對加拿大商品加徵10%關稅，並終止所有貿易談判。

    卡尼（Mark Carney）今天在馬來西亞出席一場區域峰會期間表示，他已準備好與川普恢復對話。

    卡尼告訴記者：「我們隨時準備好與美國坐下來談，（無論是）我自己跟（川普）總統，我的同事及他們的同僚，只要美方準備好坐下來。」

    卡尼說，他在大馬首都吉隆坡並未與川普有所接觸。但他補充道，已同意本週稍晚在亞太經濟合作會議（APEC）場邊與中國國家主席習近平會晤。

    川普今天在總統專機空軍一號（Air Force One）上被問及是否會在APEC峰會期間與卡尼會面，他告訴記者：「我不想和他見面，不會。」

    川普補充道：「我暫時不會跟他會面…加拿大是最難應對的國家之一，雖然我很喜歡加拿大和加拿大人民。」

    川普並未說明加徵的關稅何時開始實施。

    川普對鋼鐵、鋁及汽車等數種產業實施的全球性關稅，對加拿大造成沉重打擊，導致工作機會流失、企業備感壓力。

