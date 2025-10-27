2028尋求「第三任期」？ 川普笑著跟記者這麼說...

美國總統川普在空軍一號上與媒體談話，討論到有關第三任期的問題。（路透）

美國總統川普正進行為期一週的亞洲行，今天（27日）飛抵日本。在空軍一號上，川普又被問到是否尋求「第三任期」，因為有不少川粉期待他能夠用副總統身分參選繞過憲法限制持續掌政，川普表示他會排除這個做法，因為這樣太過取巧。不過川普又宣稱，現在他的民調高得嚇人，接著要語帶曖昧地向記者會：「你們自己去判斷我的意思吧，我到底有沒有排除再選一次？」

美國《福斯新聞》今晚在X平台曝光川普在空軍一號上的受訪影片，可以聽到記者詢問川普先前曾說2028年共和黨有一些很不錯的人選，是否能夠透露一二，川普笑稱：「我們這邊有很多很優秀的人才，我現在不需要特別講名字。不過，其中一位現在就站在這裡（轉頭指了指身後的美國務卿魯比歐），當然JD（副總統范斯）也是很好的人選……我覺得應該不太會有人出來跟我們競爭。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，「如果這些人真的組成團隊，那真的會所向無敵，我是真心這麼覺得，也很樂意看到這種組合」。不過他話鋒一轉，宣稱「目前我的民調是史上最高，真的高得嚇人。你們自己去判斷我的意思吧，我到底有沒有排除再選一次？你們自己想想看囉。」

而川普還是不忘酸一下民主黨，「我只能說，我們這邊真的很多優秀的人才，民主黨那邊就不一樣了。他們有克羅克特（Jasmine Crockett）這種低智商的人，還有奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC），智商也不怎麼樣。你去讓她們做做看IQ測驗，就是當初我在華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）做過的那個認知測驗，真的很難，那可以說是一種能力或認知的考試。」

「讓AOC來跟川普比一比啊！讓Jasmine來跟川普比一比啊！我看她們連最前面幾題都答不出來。前幾題很簡單，像是老虎啊、大象啊、長頸鹿啊這種問題，但到了第五題、第六題，甚至是第十、第二十、第二十五題的時候，她們根本就完全沒辦法回答。」

不過川普不太可能真的有所謂「第三任期」，因為依照美國憲法「第22條修正案」，同一人不得被選舉為總統超過2次，欲突破任期限制就得走修憲一途，但基本上無法通過國會3分之2門檻。

2028 TALK: “I think if they ever formed a group it would be unstoppable.”



President Trump backs a potential JD Vance–Marco Rubio ticket for 2028 —but doesn't quite rule out his own political future. pic.twitter.com/DsQdCxNwY8 — Fox News （@FoxNews） October 27, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法