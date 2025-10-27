為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴基斯坦阿富汗磋商和平協議 川普重申願調停

    2025/10/27 20:57 中央社
    阿富汗與巴基斯坦兩國官員，今天將在土耳其伊斯坦堡會面商討和平協議，圖為塔利班安全部隊在兩國邊界警戒的狀況。（法新社）

    阿富汗與巴基斯坦兩國官員，今天將在土耳其伊斯坦堡會面商討和平協議，圖為塔利班安全部隊在兩國邊界警戒的狀況。（法新社）

    根據3名知情消息人士，由於阿富汗與巴基斯坦尚未達成長久的和平協議，兩國官員今天將在土耳其伊斯坦堡會面，展開第3日會談，同時美國總統川普重申願意居中調停。

    路透社報導，阿富汗與巴基斯坦之前在邊境爆發衝突，導致數十人身亡後，這兩個南亞鄰國本月19日在卡達首都杜哈（Doha）同意停火。這是塔利班（Taliban）2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。

    當前第2輪和平談判是由土耳其斡旋，旨在達成長期休戰，但雙方顯然對目前的會談成果有不同解讀。

    兩名巴基斯坦安全事務消息人士指控，阿富汗塔利班政權未配合對話進程。

    其中一名消息人士提到：「巴基斯坦代表團已表明，我方對跨境恐怖主義的核心訴求不可妥協，」

    一位塔利班談判代表則駁斥阻礙磋商的說法，並稱相關討論仍在進行。

    塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天告訴國營的阿富汗廣播電視台（RTA）：「阿富汗伊斯蘭大公國支持對話，並相信可透過對話解決問題。」

    巴基斯坦外交部發言人則婉拒評論談判當前狀態。

    川普（Donald Trump）昨天深夜重申，願意協助終結巴基斯坦跟阿富汗的衝突。

    川普在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會場邊談到：「我能非常快速地解決這場衝突，我認識他們雙方。我毫不懷疑我們能迅速解決這個問題。」

