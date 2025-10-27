普廷怕了？經濟戰爭制裁3方夾殺 羅織敵人「政變」罪名鞏固權力

俄羅斯前首富霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）被普廷關了10年，後來流亡海外。（法新社資料照）

據英國《每日電訊報》26日報導，俄羅斯總統普廷正陷入一場深刻的恐懼。本月，俄國聯邦安全局（FSB）突然指控流亡倫敦的昔日首富霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）策動政變。然而，西方頂尖的克里姆林宮觀察家指出，這場「羅織罪名」大戲，恰恰不是普廷強大的證明，而是其政權在經濟崩潰、內部抗議與西方新制裁的三重夾殺下，陷入空前脆弱與偏執的危險信號。

FSB指控，由霍多科夫斯基等人成立、旨在反對烏克蘭戰爭的「俄羅斯反戰委員會」，正圖謀「暴力奪取權力並推翻俄羅斯的憲法秩序」。對此，霍多科夫斯基斥為謊言。前美國駐烏克蘭大使、大西洋理事會歐亞中心高級主任赫布斯特（John Herbst）分析：「這告訴我們，克里姆林宮正陷入偏執。普廷正在尋找敵人，以試圖鞏固其政權。」

請繼續往下閱讀...

這讓人回想起22年前，普廷為剷除異己，將當時公然批評他的霍多科夫斯基逮捕入獄、並摧毀其石油帝國的往事。如今，歷史似乎正在重演，只是主角的心態已從自信轉為恐懼。

報導指出，普廷的擔憂其來有自。俄羅斯經濟正開始崩潰，企業被高利率壓垮，政府借貸成本飆升，經濟部長6月更警告國家「處於衰退邊緣」。金融界對可能引發危機的壞帳雪崩，警鐘大作。與此同時，零星的抗議活動也浮現，本月稍早，數百人聚集在聖彼得堡廣場，高唱1首呼籲推翻普廷的禁歌。

在外部，烏克蘭正積極升級對俄羅斯煉油廠的無人機攻擊、重創該國汽油供應，讓普廷的戰爭機器後院起火。

川普祭出致命一擊 中、印也縮手

壓垮駱駝的最後一根稻草，來自美國總統川普。在對烏克蘭戰爭缺乏進展感到失望後，川普22日宣布對俄羅斯最大的2家石油公司實施新制裁。此舉立即引發連鎖效應，自戰爭以來俄國石油的主要買家、即印度與中國，雙雙縮減了採購量。

這項制裁，正威脅要切斷普廷戰爭機器與俄羅斯國家的關鍵石油收入。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）俄羅斯與歐亞計畫副研究員艾希（Timothy Ash）直言：「這是3年半以來，俄羅斯第一次真正受到重創。我認為（克宮）出現了一些恐慌。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法