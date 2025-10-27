日本擬採購福特F-150皮卡車 川普讚高市早苗「很有品味」

川普聽聞日本打算採購一批福特皮卡車，直呼日相高市早苗很有品味。（路透）

美國總統川普27日起訪問日本，28日將首次與新任日本首相高市早苗會晤。這位日本首位女首相寄望能與川普建立良好的私人關係，以緩解兩國間的貿易緊張，而這項策略的關鍵，可能在於日方考慮購買一批福特F-150皮卡車（Ford F-150），這讓川普大讚高市「很有品味」。

外電報導，高市與川普的會晤是她上任後首場外交考驗，傳出有意採購一批福特F-150皮卡車。這將是具象徵意義的友好姿態，儘管在東京和其他日本城市狹窄的街道上使用這種大型車輛恐怕並不實際。

請繼續往下閱讀...

聽聞這項消息後，川普在搭乘「空軍一號」飛往日本途中，對這項採購福特皮卡車的構想表示贊同，甚至稱讚「她很有品味，那可是台很棒的卡車」。

據了解，川普和高市25日已先行通電話，高市對川普強調自己是已故前首相安倍晉三的門生，並稱她在電話中讚揚川普促成加薩停火、協助人質獲釋的外交成果。

高市表示，她覺得川普是個非常開朗、有趣的人。川普則說自己記得高市是安倍前首相非常重視的政治人物。

高市還說：「我也告訴（川普）總統，我非常期待在東京親自歡迎他。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法