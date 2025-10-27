阿根廷出土7000萬年恐龍蛋 「如水煮蛋光滑完好」震撼考古界

阿根廷一支古生物學家研究團，近日在內格羅河省（Río Negro）意外挖出一顆距今約7000萬年的恐龍蛋化石。（圖擷取自@fundacionazara、@paleocueva.lacev IG）

近日阿根廷一支古生物學家研究團，在內格羅河省（Río Negro）進行例行挖掘作業時，意外發現一顆距今約7000萬年的恐龍蛋化石，令眾人驚訝的是，這顆恐龍蛋保存狀態非常完整，外型像是剛煮好的「水煮蛋」般光滑，為此推測蛋裡面可能保存著基因物質，消息震驚古生物學界。

綜合外媒報導，阿根廷國家自然科學博物館的「比較解剖與脊椎動物演化實驗室」（Laboratory of Comparative Anatomy and Vertebrate Evolution）官方IG，9日分享由阿格諾林（Federico Agnolín）率領的考古團隊，偶然挖出一顆極為罕見、保存極佳的恐龍蛋化石，並指出團隊挖掘的地層很容易發現恐龍化石，但是恐龍蛋卻少之又少。

從影片顯示，阿格諾林小心翼翼拿起恐龍蛋，只見這顆蛋幾乎沒有受到損壞，整顆蛋的外殼表面相當平滑，還成呈現非常漂亮的白色，看起來很像是現今世界最大鳥類鴕鳥的蛋。館方還在貼文中說明，這顆恐龍蛋推估來自7000萬年前，「這很可能是南美洲首次發現這種恐龍的蛋！而且牠並不孤單，我們發現了一整個巢！」

根據考古學家初步調查，判斷這顆恐龍蛋屬於「波氏爪龍屬」（Bonapartenykus），牠是一種小型肉食性獸腳類恐龍，生活在白堊紀晚期。報導指出，目前它同一批出土的恐龍蛋化石，將被送往阿根廷國家自然科學博物館（Bernardo Rivadavia Argentine Museum of Natural Sciences），讓研究人員進一步分析與調查。

隸屬阿根廷國家自然科學博物館的脊椎動物古生物學家穆尼奧斯（Gonzalo Leonel Muñoz），日前接受《國家地理》也提到，能發現到一顆疑似肉食恐龍的蛋完全是「意外之外的驚喜」，同時解釋肉食恐龍的蛋與現代鳥類的蛋結構相似，都是外殼較薄且容易破碎，因此能挖出保存狀態如此完好的蛋化石，實屬極度罕見的案例。

穆尼奧斯指出，考古團隊接下來準備利用高解析掃描技術，來確認這些恐龍蛋化石的內部，「如果裡面真的有胚胎，我們就能確定是牠們是哪個物種，也能更深入了解恐龍與鳥類的演化關係。假如證實是肉食性恐龍，則有助於研究恐龍蛋如何演變為鳥蛋，並讓我們知道恐龍幼體孵化時的狀態，是完全發育成熟還是仍未成形。」

出土的恐龍蛋保存狀態非常完整，外型像是剛煮好的「水煮蛋」般光滑。（圖擷取自@fundacionazara、@paleocueva.lacev IG，本報合成）

