徹底炸毀！ 緬甸軍方「出動無人機」 爆破KK園區建築

緬甸軍方24日打擊該國詐騙大本營「KK園區」，引爆園區建築物，現場天空濃煙滾滾。（法新社）

緬甸軍方近日一系列打擊緬泰邊境的網路詐騙大本營「KK園區」，24及25日更傳出「動用無人機」爆破園區建築，現場火光迸濺、濃煙滾滾，威力驚人，甚至連隔岸的泰國湄索都能聽見巨大爆炸聲。

綜合媒體報導，緬甸軍方從10月16日開始掃蕩KK園區。24日晚間6時半左右，軍方引爆KK園區內曾藏匿詐騙人員的建築物。25日一早，軍方在KK園區進行第2輪爆破行動，當地一名網友稱，第2輪的爆破強度更大，「緬甸軍方動用了無人機。」

泰國方面表示，緬甸已經提前告知泰方將進行拆除工作，以及告知泰方引爆地點。泰國也已提前用擴音器通知邊境居民。泰國官員說，爆破並未對泰國領土造成影響。

這一系列打擊已迫使園區內逾千名涉詐騙嫌犯大逃亡，泰媒披露，這些人24日越過邊境進入泰國湄索縣，且人數連日來持續增加。逃亡者中以印度籍最多、有399人，其次有147名中國公民。泰國官員表示，到24日晚為止，人數可能超過2000。泰國移民局強調，將依法對入境者採取嚴厲措施。

有分析指出，緬甸此次強硬清剿舉措，是為了能及時在26日至28日於馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會上，向中國及其他國家進行匯報。

