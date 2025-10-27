颶風美莉莎直撲牙買加　威力續增強將有災難性洪水

4級颶風美莉莎今天直撲牙買加和加勒比海其他地區之際威力持續增強。氣象預報人員警告，美莉莎將帶來災難性洪水，敦促居民立即尋求避難。

法新社報導，颶風美莉莎（Hurricane Melissa）外圍環流帶來大雨、引發山崩，本週已在海地和多明尼加造成至少4人死亡。



這個風暴移動速度緩慢，每小時約僅6公里，氣象專家憂心受影響地區將遭逢長時間的豪雨，相較於移動較快的風暴，災情恐更加嚴重。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，美莉莎最大風速約達時速225公里，今天稍晚很可能增強為最高等級的5級颶風。

包括牙買加、海地和多明尼加部分地區降雨恐達約1000 毫米，引發暴洪並且造成更多山崩。

國家颶風中心副主任羅姆（Jamie Rhome）在線上簡報中表示：「由於移動緩慢，極端降雨的可能性將會給牙買加帶來災難性後果。民眾現在要儘快就定位，準備好熬過接下來的幾天。」

「接下來幾小時天候將急遽惡化，天黑之後不要外出活動。」

美國國家颶風中心呼籲牙買加居民「立即避難」，並且預警在最強烈風暴來襲之前，今天和明天的強風豪雨就會引發災難性、威脅生命的暴洪和山崩。

牙買加交通部長瓦茲（Daryl Vaz）表示，首都金斯敦（Kingston）的國際機場已於昨天深夜關閉、暫停航班起降。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）勸告漁民「務必留在安全的港口」。牙買加昨天已經關閉所有海港。

美莉莎預計於明天深夜或28日清晨在牙買加登陸，接著可能登陸古巴東南部。

美莉莎是6月初至11月底的這個大西洋颶風季期間第13個被命名的風暴。（編譯：何宏儒）1141027

